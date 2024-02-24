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حد أعلى لمكافآت مجالس الإدارة بالمؤسسات المالية

2/24/2024 11:24:32 PM
(MENAFN- Al Watan) ألزم البنك المركزي المؤسسات المالية ((الخاضعة لإشرافه)) بتحديد حد أعلى للمكافآت التي تصرف لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه، خلال 90 يومُا، وذلك ضمن مجموعة من الضوابط التي أقرها البنك. وبحسب الضوابط الجديدة، فإنه يتعين أن تكون المكافآت متفقة مع أهداف المؤسسة المالية طويلة المدى، وتتماشى مع الأعراف المحلية السائدة، وسياسة مخاطر المؤسسات المالية، إضافة إلى عدم جواز توصية مجلس الإدارة على بند مكافآت أعضاء المجلس خلال اجتماع الجمعية العادية، ووجوب تزويد البنك المركزي بتقرير حول مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه، نهاية شهر مارس من كل عام، فيما تدخل هذه الضوابط حيز التنفيذ خلال 90 يومًا، والتي تحل ـ أي الضوابط الجديدةـ محل تعليمات البنك المركزي الصادرة في شأن مكافأة رؤساء وأعضاء مجالس إدارات البنوك المحلية، وشركات التأمين، وشركات إعادة التأمين.
يذكر أن اللائحة التنفيذية لنظام الشركات، نصت على أن يراعى في تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عددًا من الضوابط، من أبرزها أن تكون المكافآت عادلة ومتناسبة مع اختصاصات العضو و الأعمال المنوطة به، مع الأخذ بعين الاعتبار حجم الشركة وخبرات أعضاء مجلس الإدارة، وان تكون المكافآت متفاوتة المقدار، بحيث تراعي مدى خبرة العضو واختصاصه وعدد الجلسات التي يحضرها، وغير ها من الاعتبارات، وأن تكون مناسبة لاستقطاب أعضاء ذوي كفاءة وخبرة وتحفيزهم والإبقاء عليهم.
متى تعاد المكافأة
نصت اللائحة التنفيذية في مادتها الـ12، الحالات التي لا يستحق فيها عضو مجلس الإدارة المكافأة، وهي متى قررت الجمعية العامة العادية إنهاء عضوية من تغيب من الأعضاء لعدم حضوره ثلاثة اجتماعات متتالية أو خمسة اجتماعات متفرقة خلال مدة عضويته دون عذر مشروع يقبله مجلس الإدارة، فلا يستحق أي مكافأة عن المدة التي تلي آخر اجتماع حضره، ويجب عليه إعادة جميع المكافآت التي صرفت له عن تلك المدة، أو إذا تبين أن المكافآت التي صرفت لأي عضو مبنية على معلومات غير صحيحة أو مضللة.

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