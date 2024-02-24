تسلا تفقد 188 مليار دولار من قيمتها السوقية

MENAFN - Al-Borsa News) هوت القيمة السوقية لشركة تسلا الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية بنحو 188 مليار دولار منذ بداية 2024، وبعد المكاسب الكبيرة التي حققها سهم شركة السيارات الكهربائية في 2023

وانخفض سهم الشركة وفق بيانات سي إن بي سي، التي يديرها إيلون ماسك بنحو 23% منذ بداية العام، وسط قلق المستثمرين بشأن هشاشة الاقتصاد الصيني، واحتمالية تباطؤ مبيعات السيارات الكهربائية عالمياً.

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كما فقدت Tesla لقب أكبر شركة منتجة للسيارات الكهربائية لصالح BYD، ولم يمنع ذلك الشركة الصينية من تراجع سهمها بنحو 12% هذا العام.

وترتبط ثروة ماسك بحصته في شركة Tesla البالغة 21%، وبالتبعية تراجعت قيمة ثروته بنحو 21 مليار دولار هذا العام.

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