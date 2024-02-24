تسلا تفقد 188 مليار دولار من قيمتها السوقية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
هوت القيمة السوقية لشركة تسلا الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية بنحو 188 مليار دولار منذ بداية 2024، وبعد المكاسب الكبيرة التي حققها سهم شركة السيارات الكهربائية في 2023
وانخفض سهم الشركة وفق بيانات سي إن بي سي، التي يديرها إيلون ماسك بنحو 23% منذ بداية العام، وسط قلق المستثمرين بشأن هشاشة الاقتصاد الصيني، واحتمالية تباطؤ مبيعات السيارات الكهربائية عالمياً.
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كما فقدت Tesla لقب أكبر شركة منتجة للسيارات الكهربائية لصالح BYD، ولم يمنع ذلك الشركة الصينية من تراجع سهمها بنحو 12% هذا العام.
وترتبط ثروة ماسك بحصته في شركة Tesla البالغة 21%، وبالتبعية تراجعت قيمة ثروته بنحو 21 مليار دولار هذا العام.
المصدر:
MENAFN24022024000202011048ID1107894998
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