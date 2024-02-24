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بنوك

بورصة وشركات

آخر الأخبار

اقتصاد مصر مصر تسدد 1.1 مليار دولار لصندوق النقد الدولى منذ بداية العام “معتوق بسيونى والحناوى” مستشار“ADQ” فى صفقة رأس الحكمة.. و”بيكر ماكينزى” للحكومة المصرية هل تدفع“رأس الحكمة” وكالات التصنيف الائتمانى لرفع تصنيف مصر؟ “متحدث الوزراء”: الصفقة الاستثمارية مع الإمارات ستمكننا من ضبط سعر الصرف ووقف التضخم

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MENAFN - Al-Borsa News) اعلن مكتب الإحصاء في مولدوفا أن مؤشر الإنتاج الصناعي انكمش بنسبة 3.6 في المئة على أساس سنوي في عام 2023، بعد انخفاض بنسبة 5.0 في المئة خلال عام 2022، كما" />







الأحد, فبراير 25, 2024لا يوجد نتائج اظهار كل النتائجلا يوجد نتائج اظهار كل النتائج



لا يوجد نتائج اظهار كل النتائج الرئيسية اقتصاد عالمى انكماش النشاط الصناعي في مولدوفا في 2023 كتب : البورصة خاص السبت 24 فبراير 2024

مولدوفا

اعلن مكتب الإحصاء في مولدوفا أن مؤشر الإنتاج الصناعي انكمش بنسبة 3.6 في المئة على أساس سنوي في عام 2023، بعد انخفاض بنسبة 5.0 في المئة خلال عام 2022، كما انكمش النشاط في قطاع الصناعات التحويلية الأساسي بنسبة 5.3 في المئة على أساس سنوي في عام 2023.

وذكرت شبكة البلقان الإخبارية المتخصصة في شئون أوروبا الشرقية وأوراسيا أن المنشآت الصناعية في مولدوفا اضطرت إلى خفض عملياتها بشكل كبير منذ شتاء عام 2022 حتى عام 2023، حيث كانت موارد الغاز الطبيعي محدودة ومكلفة. وبالتالي، تم تحقيق معدلات نمو إيجابية على أساس سنوي جزئيًا بسبب التأثيرات الأساسية المنخفضة خلال الربع الأخير من عام 2023، بزيادة 8.3 في المئة على أساس سنوي في أكتوبر وزيادة 11 في المئة على أساس سنوي في ديسمبر.

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مع ذلك، لا تزال التوقعات قاتمة على الرغم من أن توفير الطاقة بأسعار معقولة قد يكون له تأثير إيجابي. إلا أن التباطؤ الصناعي في الدول الأوروبية المتقدمة له تأثيرات أعمق على الدول، التي تعمل كموردين للمجموعات الصناعية الأكبر.