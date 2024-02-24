(MENAFN
- Al-Borsa News) اعلن مكتب الإحصاء في مولدوفا أن مؤشر الإنتاج الصناعي انكمش بنسبة 3.6 في المئة على أساس سنوي في عام 2023، بعد انخفاض بنسبة 5.0 في المئة خلال عام 2022، كما" />
الأحد, فبراير 25, 2024
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لا يوجد نتائج اظهار كل النتائج الرئيسية اقتصاد عالمى انكماش النشاط الصناعي في مولدوفا في 2023 كتب : البورصة خاص السبت 24 فبراير 2024
مولدوفا
اعلن مكتب الإحصاء في مولدوفا أن مؤشر الإنتاج الصناعي انكمش بنسبة 3.6 في المئة على أساس سنوي في عام 2023، بعد انخفاض بنسبة 5.0 في المئة خلال عام 2022، كما انكمش النشاط في قطاع الصناعات التحويلية الأساسي بنسبة 5.3 في المئة على أساس سنوي في عام 2023.
وذكرت شبكة البلقان الإخبارية المتخصصة في شئون أوروبا الشرقية وأوراسيا أن المنشآت الصناعية في مولدوفا اضطرت إلى خفض عملياتها بشكل كبير منذ شتاء عام 2022 حتى عام 2023، حيث كانت موارد الغاز الطبيعي محدودة ومكلفة. وبالتالي، تم تحقيق معدلات نمو إيجابية على أساس سنوي جزئيًا بسبب التأثيرات الأساسية المنخفضة خلال الربع الأخير من عام 2023، بزيادة 8.3 في المئة على أساس سنوي في أكتوبر وزيادة 11 في المئة على أساس سنوي في ديسمبر.
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مع ذلك، لا تزال التوقعات قاتمة على الرغم من أن توفير الطاقة بأسعار معقولة قد يكون له تأثير إيجابي. إلا أن التباطؤ الصناعي في الدول الأوروبية المتقدمة له تأثيرات أعمق على الدول، التي تعمل كموردين للمجموعات الصناعية الأكبر.
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