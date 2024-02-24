توسع الإنتاج الصناعي البولندي على أساس سنوي

MENAFN - Al-Borsa News) أظهرت بيانات مكتب الإحصاء البولندي توسع الإنتاج الصناعي في البلاد بنسبة 1.6 في المئة على أساس سنوي بالأسعار الثابتة في يناير الماضي، بعد انخفاض منقح بنسبة 3.5 في المئة على أساس سنوي في الشهر السابق له.

وذكرت شبكة البلقان الإخبارية المتخصصة في شئون أوروبا الشرقية وأوراسيا أن المعدلات كانت أقل بكثير من خط الإجماع، الذي توقع مكاسب بنسبة 3.1 في المئة على أساس سنوي، إلا أن انخفاض النشاط الاقتصادي بين الشركاء التجاريين الرئيسيين لبولندا أثر على الشركات الصناعية البولندية، حسبما أشار المحللون.

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وقال بنك ميلينيوم البولندي إن ذلك ينعكس في انخفاض إنتاج السلع التموينية بنسبة سالب 4.5 في المئة على أساس سنوي وفي قطاع السلع الاستهلاكية المعمرة الذي انخفض بنسبة سالب 1.7 في المئة على أساس سنوي.

ويتوقع معظم المحللين انتعاش النشاط في جميع مجالات الاقتصاد، إلا أن مدى التعافي في القطاع الصناعي قد يكون محدودًا طوال عام 2024 بسبب عدة عوامل مؤثرة.

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