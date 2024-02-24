توسع الإنتاج الصناعي البولندي على أساس سنوي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أظهرت بيانات مكتب الإحصاء البولندي توسع الإنتاج الصناعي في البلاد بنسبة 1.6 في المئة على أساس سنوي بالأسعار الثابتة في يناير الماضي، بعد انخفاض منقح بنسبة 3.5 في المئة على أساس سنوي في الشهر السابق له.
وذكرت شبكة البلقان الإخبارية المتخصصة في شئون أوروبا الشرقية وأوراسيا أن المعدلات كانت أقل بكثير من خط الإجماع، الذي توقع مكاسب بنسبة 3.1 في المئة على أساس سنوي، إلا أن انخفاض النشاط الاقتصادي بين الشركاء التجاريين الرئيسيين لبولندا أثر على الشركات الصناعية البولندية، حسبما أشار المحللون.
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وقال بنك ميلينيوم البولندي إن ذلك ينعكس في انخفاض إنتاج السلع التموينية بنسبة سالب 4.5 في المئة على أساس سنوي وفي قطاع السلع الاستهلاكية المعمرة الذي انخفض بنسبة سالب 1.7 في المئة على أساس سنوي.
ويتوقع معظم المحللين انتعاش النشاط في جميع مجالات الاقتصاد، إلا أن مدى التعافي في القطاع الصناعي قد يكون محدودًا طوال عام 2024 بسبب عدة عوامل مؤثرة.
المصدر:
MENAFN24022024000202011048ID1107894996
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