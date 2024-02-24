الجندى: رفع الحد الأدنى لرأس مال سماسرة البورصة يشكل عائق للشركات الصغيرة

MENAFN - Al-Borsa News) قالت رانيا الجندي، عضو مجلس إدارة شركة أكيومن لتداول الأوراق المالية، إن قرار هيئة الرقابة المالية بإجبار شركات السمسرة بالبورصة برفع الحد الأدنى لرأس مالها إلى 15 مليون جنيه يشكل عائق للشركات الصغيرة.

ولفتت إلى أن أول 20 شركة بترتيب شركات السمسرة من تعاملات السوق تستحوذ على نحو 80% من الحصة السوقية، وبينما تحتدم المنافسة بين هؤلاء ال20 شركة، تختفى صغار الشركات.

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وتابعت أن صناع السوق القدامى هم أصحاب الشركات الصغيرة، لكن لم تكن لديهم القدرة على التطوير.

وأشارت إلى ضرور تجنيب التشريعات والاهتمام أكثر بإضافة شركات جديدة للسوق الرئيسى وسوق بورصة النيل، فضلًا عن إضافة خدمات الروبو أدفايزور والمشتقات وغيرها من الأنشطة المتقدمة فى صناعة السوق.

وذكرت أنه يجب أن تكون اللائحة التنفيذية أكثر مرونة، موضحة أن كثرة التشريعات خلقت التعقيدات.