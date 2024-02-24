الجندى: رفع الحد الأدنى لرأس مال سماسرة البورصة يشكل عائق للشركات الصغيرة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قالت رانيا الجندي، عضو مجلس إدارة شركة أكيومن لتداول الأوراق المالية، إن قرار هيئة الرقابة المالية بإجبار شركات السمسرة بالبورصة برفع الحد الأدنى لرأس مالها إلى 15 مليون جنيه يشكل عائق للشركات الصغيرة.
ولفتت إلى أن أول 20 شركة بترتيب شركات السمسرة من تعاملات السوق تستحوذ على نحو 80% من الحصة السوقية، وبينما تحتدم المنافسة بين هؤلاء ال20 شركة، تختفى صغار الشركات.
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وتابعت أن صناع السوق القدامى هم أصحاب الشركات الصغيرة، لكن لم تكن لديهم القدرة على التطوير.
وأشارت إلى ضرور تجنيب التشريعات والاهتمام أكثر بإضافة شركات جديدة للسوق الرئيسى وسوق بورصة النيل، فضلًا عن إضافة خدمات الروبو أدفايزور والمشتقات وغيرها من الأنشطة المتقدمة فى صناعة السوق.
وذكرت أنه يجب أن تكون اللائحة التنفيذية أكثر مرونة، موضحة أن كثرة التشريعات خلقت التعقيدات.
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