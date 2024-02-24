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قوات الاحتلال تقتحم مدينة قلقيلية

2/24/2024 10:08:48 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، فجر اليوم الأحد، مدينة قلقيلية، ونفذت عمليات دهم وتفتيش واسعة.


وبحسب مصادر، طالت عمليات الدهم منازل في العديد من أحياء المدينة، خصوصا في حي الظهر، وشارع التربية والتعليم، وأغلقت وحاصرت حي داوود الجنوبي، دون أن يبلغ عن اعتقالات، حتى إعداد هذا الخبر.


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