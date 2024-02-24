قوات الاحتلال تقتحم مدينة قلقيلية
التاريخ
2/24/2024 10:08:48 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، فجر اليوم الأحد، مدينة قلقيلية، ونفذت عمليات دهم وتفتيش واسعة.
وبحسب مصادر، طالت عمليات الدهم منازل في العديد من أحياء المدينة، خصوصا في حي الظهر، وشارع التربية والتعليم، وأغلقت وحاصرت حي داوود الجنوبي، دون أن يبلغ عن اعتقالات، حتى إعداد هذا الخبر.
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