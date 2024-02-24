100 مليون درهم كلفة مصنع للأغذية الجافة في مجمع دبي للاستثمار

(MENAFN
- Al-Bayan)
شهدت دبي افتتاح، مصنع ((كالادا)) للصناعات الغذائية، أحدث إضافة لقطاع الصناعات الغذائية في مجمع دبي للاستثمار 2، باستثمار بلغت قيمته 100 مليون درهم.
وتضم هذه المنشأة، التي تمتد على مساحة تزيد على 70 ألف قدم مربعة، أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا تجهيز الأغذية، لتصبح علامة بارزة في قطاع الأغذية بالمنطقة. وتستعد الشركة حالياً للتوسع في مختلف القطاعات الفرعية لصناعة الأغذية. وقال أيوب كلادة، مدير عام المجموعة: ((إن افتتاح مصنعنا في مجمع دبي للاستثمار 2 يعد تطوراً مثيراً بالنسبة لمسيرتنا التي بدأت عام 2008. ومهمتنا واضحة وهي ضمان توافر المكسرات والأغذية الجافة المصنعة عالية الجودة محلياً، ونحن ملتزمون بتحقيق هذا الهدف)).
ويمثل مصنع كالادا قفزة كبيرة للأمام في تلبية الطلب المتزايد على الأطعمة المصنعة المتميزة في المنطقة، ما يعزز مكانة دبي كمركز رئيسي في صناعة الأغذية العالمية.
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