100 مليون درهم كلفة مصنع للأغذية الجافة في مجمع دبي للاستثمار

شهدت دبي افتتاح، مصنع ((كالادا)) للصناعات الغذائية، أحدث إضافة لقطاع الصناعات الغذائية في مجمع دبي للاستثمار 2، باستثمار بلغت قيمته 100 مليون درهم.

وتضم هذه المنشأة، التي تمتد على مساحة تزيد على 70 ألف قدم مربعة، أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا تجهيز الأغذية، لتصبح علامة بارزة في قطاع الأغذية بالمنطقة. وتستعد الشركة حالياً للتوسع في مختلف القطاعات الفرعية لصناعة الأغذية. وقال أيوب كلادة، مدير عام المجموعة: ((إن افتتاح مصنعنا في مجمع دبي للاستثمار 2 يعد تطوراً مثيراً بالنسبة لمسيرتنا التي بدأت عام 2008. ومهمتنا واضحة وهي ضمان توافر المكسرات والأغذية الجافة المصنعة عالية الجودة محلياً، ونحن ملتزمون بتحقيق هذا الهدف)).

ويمثل مصنع كالادا قفزة كبيرة للأمام في تلبية الطلب المتزايد على الأطعمة المصنعة المتميزة في المنطقة، ما يعزز مكانة دبي كمركز رئيسي في صناعة الأغذية العالمية.