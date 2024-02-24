تحديات فصل الخدمات المالية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي

قد يواجه البنك المركزي الأوروبي نوعين من التضخم: الأول الخاص بالأسعار، والآخر، في مسميات الوظائف، وفق مزاعم.

وادعى مصرفي سابق في ((مورجان ستانلي)) خلال ديسمبر الماضي، أنه تلقى تعليمات من رؤسائه بتولي لقب ((مسؤول تجارة القروض)) شكلياً فقط، لخداع الجهات الرقابية وإيهامها أن البنك نقل موظفين كباراً إلى الاتحاد الأوروبي، امتثالاً لقواعد ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهو الدعاء الذي ينفيه البنك، فيما يشتبه المحللون في وجود حالات مماثلة بين البنوك الاستثمارية العالمية الأخرى.

قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، كانت البنوك الدولية تستخدم لندن قاعدة لعملياتها على مستوى أوروبا. أما الآن، وبعد انتهاء ما يسمى بحقوق ((جواز السفر)) اضطرت هذه البنوك إلى افتتاح أو توسيع عملياتها داخل الكتلة.

إضافة إلى ذلك، يريد البنك المركزي الأوروبي أن تتم إدارة مخاطر الميزانية العمومية داخل الاتحاد الأوروبي من قبل موظفين كبار في الكتلة، وليس بواسطة مديرين في المملكة المتحدة، وقد أجرى البنك المركزي الأوروبي رسم خرائط مكتبية لتحسين الامتثال.

لكن بالنسبة للعديد من البنوك فإن إضافة أو نقل موظفين كبار إلى الكتلة لا معنى له تجارياً عندما يظل الجزء الأكبر من أصولها ونشاطها الدولي في لندن. بالنسبة لهم أنها مجرد إحدى اللوائح التي تحاول شركات الخدمات المالية متعددة القنوات، أن تناور فيها، بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقاومت الصناعة التغيير إلى حد كبير من خلال جماعات الضغط، رغم وجود أمثلة أيضاً على محاولات تجنب إبداعية. وفي وقت سابق من هذا الشهر، حققت الصناعة انتصاراً عندما أعلن الاتحاد الأوروبي أحكاماً جديدة تسمح للمتداولين في التكتل بمواصلة التعامل مع غرف المقاصة في المملكة المتحدة، وقد أثار هذا الأمر الآمال في أن الموعد النهائي لعام 2025 لنقل تجارة بقيمة تريليونات اليورو إلى الاتحاد الأوروبي للتسوية قد يتم تمديده مرة أخرى.

إن تقسيم المقاصة أو التسويات المالية بين لندن وأوروبا القارية سيضر في النهاية بالسيولة المالية، ويزيد المخاطر ويرفع التكاليف. وبعد مذكرة التفاهم بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن التعاون التنظيمي في الخدمات المالية الموقعة في يونيو الماضي، يعد قرار المقاصة إشارة إيجابية على الواقعية وتحسين العلاقات بين لندن وبروكسل وقد بدأ الطرفان إدراك أن تجزئة تجارة الخدمات المالية المترابطة للغاية عبر الحدود ليس بالأمر السهل ولا المرغوب فيه.

وتتعلم بريطانيا أيضاً أن المكاسب من التباعد عن اللوائح المالية للاتحاد الأوروبي، التي أسهمت في تشكيلها، ليست كبيرة كما اعتقد الساسة في البداية. وكانت إحدى الخطوات القليلة البارزة التي اتخذتها المملكة المتحدة، إلغاء السقف الذي وضعه الاتحاد الأوروبي على مكافآت المصرفيين. وكانت هناك بعض الجهود المعقولة لتقييم المجالات التي يمكن أن يكون فيها الاختلاف منطقياً، بما في ذلك في أسواق الجملة، وتنظيم التكنولوجيا المالية والعملات المشفرة.

وفي مجالات أخرى، توصل الاتحاد الأوروبي إلى استنتاجات مماثلة بعد مراجعاته الخاصة، على سبيل المثال، يقوم كلاهما بتخفيف قواعد الملاءة المالية الثانية على شركات التأمين لتوفير التمويل للاستثمارات الرأسمالية. في الوقت نفسه، وجد الاتحاد الأوروبي أن أخذ الأعمال من لندن ليس بالأمر السهل. تظل بريطانيا مركزاً مالياً عالمياً رائداً. ومن أصل 11 تريليون جنيه استرليني من الأصول المدارة هناك، يدير أقل من نصفها بقليل مستثمرون دوليون، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي.

وتتنافس الكتلة مع مزايا لندن الراسخة، بما في ذلك اللغة والنظام القانوني والتوقيت الزمني. لقد فقدت المدينة بعض الأعمال والوظائف لصالح أمستردام وباريس وفرانكفورت، لكن الضربة لم تكن بالغة كما كان متوقعاً، ولم تضر بصورتها. تظل لندن رائدة عالمياً في تداول العملات ومشتقاتها، وبعد محاولات من كلا الجانبين لانتزاع التقدم من الجانب الآخر دون جدوى، يجب أن تمضي كل من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي الآن في بذل جهود أكبر لزيادة التعاون في التنظيم المالي.

إن سهولة وصول لندن إلى الأسواق الأوروبية يعود بالنفع على الاتحاد الأوروبي لقربه الجغرافي من هذا المركز المالي. بالتالي، العلاقة الأكثر استقراراً مع الحد الأدنى من القيود على حرية حركة الأموال أفضل لكليهما.

وبعد أن تحررا من هذه المناكفة، أصبح بإمكان الطرفين الآن التركيز على أمور أخرى، مثل تعزيز الدور المحلي لأسواق رأس المال حيث تكون المكاسب الاقتصادية أكبر بكثير.