شراكة تدعم مبادرة الإمارات في إعادة التدوير والاستدامة

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت ((هوتباك))، المتخصصة في حلول التغليف ومقرها دبي، عن إبرام شراكة مع ((ريكاب))، حل إعادة التدوير الرقمي الموجه للأفراد والشركات، لنشر صناديق إعادة التدوير في منشآتها ومقرات عملائها، بهدف جمع حوالي 40 طناً مترياً من النفايات سنوياً، ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في خفض 84 طناً مترياً من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، بما يعكس التزام الشركة الراسخ بتقليل بصمتها الكربونية.
وكجزء من هذه الحملة ستقوم ((هوتباك)) بنشر صناديق إعادة التدوير من ((ريكاب)) في مقرات عدد من عملائها وإدارة النفايات، التي تم جمعها، من خلال حلول منصة ((ريكاب)) الرقمية، ولا تهدف الشراكة إلى الحد من التلوث البلاستيكي فحسب، بل وأيضاً خلق مجتمع يتحلى بقدر أكبر من المسؤولية تجاه البيئة، من خلال رفع مستوى الوعي بأهمية الممارسات المستدامة والجهود والمبادرات الجماعية.
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