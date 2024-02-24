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شراكة تدعم مبادرة الإمارات في إعادة التدوير والاستدامة

2/24/2024 10:00:06 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت ((هوتباك))، المتخصصة في حلول التغليف ومقرها دبي، عن إبرام شراكة مع ((ريكاب))، حل إعادة التدوير الرقمي الموجه للأفراد والشركات، لنشر صناديق إعادة التدوير في منشآتها ومقرات عملائها، بهدف جمع حوالي 40 طناً مترياً من النفايات سنوياً، ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في خفض 84 طناً مترياً من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، بما يعكس التزام الشركة الراسخ بتقليل بصمتها الكربونية.

وكجزء من هذه الحملة ستقوم ((هوتباك)) بنشر صناديق إعادة التدوير من ((ريكاب)) في مقرات عدد من عملائها وإدارة النفايات، التي تم جمعها، من خلال حلول منصة ((ريكاب)) الرقمية، ولا تهدف الشراكة إلى الحد من التلوث البلاستيكي فحسب، بل وأيضاً خلق مجتمع يتحلى بقدر أكبر من المسؤولية تجاه البيئة، من خلال رفع مستوى الوعي بأهمية الممارسات المستدامة والجهود والمبادرات الجماعية.

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