«الفجيرة الوطنية للتأمين» تطور خدماتها لمواكبة نمو القطاع

كشف أنطوان المعلولي الرئيس التنفيذي لشركة الفجيرة الوطنية للتأمين، لـ ((البيان))، حرص الشركة على تقديم أفضل الخدمات التأمينية لعملائها وفق أحدث التقنيات، لمواكبة التطورات والتسارع في القطاع التأميني، لافتاً إلى أن الشركة قامت بتطوير تطبيق الهاتف الذكي الخاص بالشركة، وفقاً لأعلى المعايير المتبعة في جودة الخدمات التي تواكب تطورات العصر الحديث، وتلبي حاجة الجمهور.

ولفت إلى أن التطبيق يتيح للعملاء شراء منتجات التأمين على السيارات بسرعة وسهولة، حيث إن المتاح حاليًا التأمين على المركبات فقط، ونعمل على إضافة أنواع أخرى، كالتأمين على المنازل والتأمين ضد الحوادث الشخصية، ليشمل التطبيق عدة خيارات متنوعة من التأمينات، مؤكداً أن العمل على تطوير تطبيق AFNIC للهاتف المحمول، يسرع من عملية الحصول على وثائق تأمين المركبات وكذلك تجديدها.

علاوة على ذلك، يمكن للعملاء المهتمين بشراء التأمين، زيارة بوابة التأمين عبر الإنترنت على الموقع الإلكتروني، التي تشمل التأمين على المركبات، والتأمين على المنازل ((لأصحاب المنازل والمستأجرين))، والتأمين ضد الحوادث الشخصية، حيث متاح للشراء من خلال بوابة التأمين عبر الإنترنت.

تجديد

وأشار إلى اهتمام الشركة بالتوسع والانتشار المستمر، لتضمن لعملائها سهولة وسرعة الوصول إليهم، ومؤخراً قامت شركة الفجيرة للتأمين، بافتتاح عدد من المراكز الجديدة في أنحاء الإمارات العربية المتحدة.

وقال المعلولي: إن الشركة تسعى إلى توسيع نطاق عملها التأميني، كخطوة تنسجم مع استراتيجية الشركة الهادفة إلى التركيز على احتياجات عملائها، وتعزيز حضورها في مختلف مناطق الدولة، وفي الوقت الحالي، ينصب تركيزنا على تطوير خدمات التأمين لدينا داخل دولة الإمارات، وخطة الشركة المستقبلية، تسعى إلى زيادة عدد مراكز الخدمة لديها، من خلال تقديم باقة كبيرة من الخدمات التأمينية التي توفرها الشركة.

45 مواطناً

وأكد المعلولي أن عملية التوطين تحتل أهمية كبيرة لديهم في الشركة، من خلال حرصهم على استقطاب الكوادر الوطنية وتأهيلها وتدريبها للعمل في الشركة، وإلى توفير بيئة عمل جاذبة ومبدعة لكوادرها لمواكبة متطلبات سوق التأمين الإماراتي، حيث يعمل لدى الشركة أكثر من 45 مواطناً بمناصب إدارية مختلفة، ونعمل على خطة سنوية لزيادة عدد المواطنين، والحفاظ على الموظفين الحاليين، ما يضمن تحقيق النسبة المطلوبة بكفاءة عالية.