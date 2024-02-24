الاعلام العبري ينشر بعض تفاصيل مقترحات مفاوضات صفقة التبادل في باريس ويشير لتقدم بطيء فيها

MENAFN - Palestine News Network ) تل ابيب /PNN / نشرت وسائل اعلام وصحفيون اسرائيليون تفاصيل جديدة حول مقترحات الصفقة الجاري التفاوض عليها في العاصمة الفرنسية باريس بحضور مسؤولين امريكيين ومصريين وقطريين واسرائليين.

وفي هذا الاطار قالت صحيفة معاريف انه تم التوصل لمقترح معدل لصفقة التبادل حيث اشارات الى تحقيق تقدم في المفاوضات التي كانت في قمة باريس والذي شارك فيها رئيس الموساد ورئيس الشاباك من الجانب الإسرائيلي.

وقال موقع واللا نيوز العبري المقرب من اجهزة الامن الاسرائيلية انه و حسب مصدرين مطلعين على سير المفاوضات لصفقة تبادل تم تحقيق تقدم المفاوضات لمستوى قد يؤدي للدخول لتفاصيل الصفقة، مثل عدد وهوية الأسرى الذين سيفرج عنهم في صفقة تبادل الأسرى.

وقالت صحيفة يديعوت احرنوت ان مقترح صفقة التبادل الجاري التفاوض عليه، اليوم هو الإفراج ع عن ٣٥-٤٠ أسير إسرائيلي مقابل ٢٠٠-٣٠٠ أسير فلسطيني، ووقف إطلاق نار لستة أسابيع.

ونقلت يديعوت عن مصدر إسرائيلي قوله حماس تراجعت عن بعض مطالبها. فيما قالت صحيفة هارتس ان حماس نفت على لسان مدير مكتب اسماعيل هنية طاهر النونو الاخبار التي تحدثت عن تراجع حماس عن بعض مطالبها.

من ناحيتها قالت قناة كان العبرية ان تقدما جرى في المفاوضات بعد ان نشرت تفاصيل جديدة حول صفقة تبادل الأسرى المحتملة:

وفي هذه التفاصيل قالت القناة انه مقابل الإفراج عن كل أسير إسرائيلي سيكون هناك يوم من وقف إطلاق النار والإفراج عن ما معدله عشرة أسرى فلسطينيين.

كما تنص التفاصيل بشان الصفقة ان النازحون الموجودون حاليا في الجنوب سيعودون إلى شمال قطاع غزة.

القناة قالت نقلا عن مصدر أمني إسرائيلي قوله ان صفقة الأسرى لن تمنع الجيش الإسرائيلي من مواصلة المناورة البرية إلى منطقة رفح في المرحلة المقبلة وعلى خلفية القلق المصري أجرى رئيس الأركان مناقشة هذا الأسبوع حول معبر رفح.

من ناحيته قال الصحفي الاسرائيلي باراك رافيد

من موقع آكسيوس نقلا عن مصادر امنية وسياسية اسرائيلية قولها إن الإطار المحدث للصفقة يقترح أن تقوم حماس بإطلاق سراح حوالي 40 إسرائيلي محتجزين في غزة مقابل وقف إطلاق النار لمدة 6 أسابيع وإطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين،



وبحسب رافيد سيسمح لبعض الفلسطينيين بالبدء في العودة إلى شمال غزة. شمل الاقتراح السابق أيضًا وقف إطلاق النار لمدة 6 أسابيع، لكنه لم يكن مفصلاً مثل الاقتراح الذي تم تقديمه يوم الجمعة.

كما قال رافيد على ان المقترح الجديد يتضمّن ان يكون عدد الأسيرات الفلسطينيات المفرج عنهن مقابل كل مجندة محررة أعلى من العدد الذي سيتم إطلاقه خلال المرحلة الأولى من الصفقة.

وكما قال رافيد ان بين الفلسطينيين المفرج عنهم مدانون بقتل إسرائيليين ويقضون أحكاما بالسجن لفترات طويلة.

وتتضمن تفاصيل هذا البند موافقة إسرائيل على يوم واحد من وقف إطلاق النار لكل رهينة يتم إطلاق سراحها، وهذا يعني أنه إذا أطلقت حماس سراح العدد المقترح من المختطفين 35 إلى 40 للمرحلة الأولى من الصفقة، فسيكون هناك حوالي ستة أسابيع من توقف الحرب.

كما شدد موقع آكسيوس على ان

مسؤولون أمريكيون يؤكدون في المفاوضات أنهم يريدون محاولة التوصل إلى اتفاق قبل بداية شهر رمضان، أي بعد نحو أسبوعين من الآن.

كما يتضمن المقترح زيادة كبيرة في حجم المساعدات الإنسانية التي ستدخل إلى قطاع غزة.

وفد إسرائيلي سيتوجه إلى الدوحة لإجراء محادثات لصفقة محتملة

من ناحيتها قالت القناة 14 الإسرائيلية إنه في مشاورة هاتفية مع قادة فريق التفاوض الإسرائيلي، قرر أعضاء مجلس الوزراء الحربي أن يتوجه وفد إسرائيلي إلى قطر لمواصلة المحادثات بشأن الصفقة مع حماس.

وأضافت القناة الإسرائيلية، "جرت بين أعضاء مجلس الوزراء الحربي ورؤساء الفريق المفاوض الإسرائيلي محادثة هاتفية تقرر بأعقابها، أن يتوجه وفد إسرائيلي إلى قطر خلال الأيام المقبلة لمواصلة المحادثات، بشأن الصفقة المحتملة".

وتابعت، "الوفد سيناقش القضايا الإنسانية في الصفقة مع حماس، مثل كميات المساعدات التي ستدخل إلى قطاع غزة وغيرها من الأمور".

وذكرت القناة نقلًا عن مسؤول لم تذكر اسمه أن الوفد الإسرائيلية سيتوجه إلى قطر "بتفويض محدود".

رغم بوادر صفقة جديدة.. "نتنياهو" سيجتمع بالمجلس الوزاري للموافقة على العملية في رفح

كما قالت القناة ذاتها إنه و في ظل التقارير التي تتحدث عن صفقة تبادل محتملة في أعقاب اجتماع باريس الثاني، أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية "بنيامين نتنياهو" أن المجلس الوزاري السياسي الأمني سيجتمع غدًا سيجتمع للموافقة على خطط عمل الجيش الإسرائيلي في رفح.

وأضافت القناة الإسرائيلية، "في ظل التقارير العديدة حول الصفقة التي يتم التوصل إليها مع حماس، والتي سيتم بموجبها إطلاق سراح مئات الفلسطينيين، أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنه سيعقد المجلس الوزاري السياسي الأمني ​​مطلع الأسبوع المقبل للموافقة على خطط عملية الجيش الإسرائيلي في رفح".

ووفقًا لما نقلته القناة 14 الإسرائيلية فإن نتنياهو أشار إلى أن الخطة لبدء العملية العسكرية في رفح تتضمن إجلاء الفلسطينيين من رفح.

وفي تغريدة عبر منصة إكس، كتب "نتنياهو"، "في بداية الأسبوع سأجتمع بالحكومة للموافقة على الخطط العملياتية للعمل في رفح، بما في ذلك إجلاء السكان المدنيين من هناك".

وقال مدعيًا إن القوة العسكرية ستحقق أهداف الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.