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بوريل: إعلان سموتريتش بناء مستوطنات جديدة انتهاك خطير يعرقل السلام

2/24/2024 8:08:18 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) بروكسل /PNN/ قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن إعلان وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش، بناء 3300 وحدة جديدة في المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية هو إعلان مثير للجدل وخطير.

وأضاف بوريل في تصريح نشره عبر منصة "إكس، اليوم السبت، أن المستوطنات تجعل الإسرائيليين والفلسطينيين أقل أمانا، وتؤجج التوترات، وتعرقل جهود السلام، وتشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي.

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