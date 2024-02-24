بوريل: إعلان سموتريتش بناء مستوطنات جديدة انتهاك خطير يعرقل السلام

(MENAFN
- Palestine News Network )
بروكسل /PNN/ قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن إعلان وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش، بناء 3300 وحدة جديدة في المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية هو إعلان مثير للجدل وخطير.
وأضاف بوريل في تصريح نشره عبر منصة "إكس، اليوم السبت، أن المستوطنات تجعل الإسرائيليين والفلسطينيين أقل أمانا، وتؤجج التوترات، وتعرقل جهود السلام، وتشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي.
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