الاحتلال يحتجز ثمانية مواطنين ويعتدي عليهم بالضرب في الخليل

وقالت مصادر محلية:إن قوات الاحتلال احتجزت كلا من: محمد فرحات جابر (55 عاما)، ومحيي حماد جابر (50 عاما) وحمزه ربعي التميمي (45 عاما) وعبيدة فرحات جابر (20 عاما)، والاشقاء ربيع، وتقي، وضبع، ومحمود عهدي الجعبري، ونكلت بهم واعتدت عليهم بالضرب وحققت معهم.

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