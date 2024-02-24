«قاتل صامت» جديد

بحث الأطباء في كلية شميدت للطب بجامعة فلوريدا أتلانتيك، في مشكلة الأطعمة فائقة المعالجة، فأكدت النتائج التي توصلوا إليها اتجاهاً مثيراً للقلق: أول انخفاض في متوسط العمر المتوقع في الولايات المتحدة، منذ قرن من الزمان، ما يرجع جزئياً إلى ارتفاع الأمراض غير المعدية المرتبطة باستهلاك الأطعمة فائقة المعالجة، وفق ((ميديكال إكسبريس)).

وقال الدكتور داون شيرلينغ، أستاذ مشارك في الطب في كلية شميدت للطب بجامعة فلوريدا أتلانتيك: ((متوسط العمر المتوقع لدينا أقل من البلدان الأخرى المماثلة اقتصادياً، وعندما ننظر إلى المعدلات المتزايدة للأمراض غير المعدية في الدول الأقل نمواً يمكننا أن نرى تأثر الزيادات بارتفاع استهلاك الأطعمة الفائقة المعالجة)).

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