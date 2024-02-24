علاج تساقط الشعر ينقذ الحياة!
التاريخ
2/24/2024 7:17:19 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
وجدت دراسة، أن عقار تساقط الشعر ((فيناسترايد)) يوفر فائدة منقذة للحياة، وفق ((إكسبريس))، إذ أثبتت دراسة أجرتها جامعة إلينوي، أنه يخفض مستويات الكوليسترول، ويقلل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.
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