«ورق الذكريات» لصالحة غابش على طاولة التحليل في النادي الثقافي العربي

نظم النادي الثقافي العربي في الشارقة مساء أول من أمس، جلسة نقاشية لرواية ((ورق الذكريات)) للكاتبة صالحة غابش، وتحدث في الجلسة د. أحمد عقيلي، والكاتبة نفسها، وأدارها الصحفي محمد هجرس، بحضور الدكتور عمر عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة النادي.

واستهل محمد هجرس حديثه بالتعريف بالكاتبة صالحة غابش، ككاتبة وشاعرة إماراتية تتمتع بقلم رصين وإبداعات متعددة الأوجه، وعضوة اتحاد كتاب الإمارات، وعضوة رابطة أدبيات الإمارات، ومستشارة المكتب الثقافي للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، ومديرة تحرير مجلة مرامي، من مجموعاتها الشعرية: ((بانتظار الشمس))، والمرايا ليست هي، والآن عرفت، ورب ظلال تغريني أن أصبح ممكنة، ولها رواية ((رائحة الزنجبيل))، ومجموعات قصص الأطفال، ورواية ((ورق الذكريات الصادرة)) حديثاً عن دائرة الثقافة في الشارقة.

وأضاف محمد هجرس، أن صالحة غابش تتمتع بأسلوب سلس قريب المأخذ يناسب الأجواء القصصية التي تتناولها، وهي كاتبة مجتهدة مشغولة بأسئلة اجتماعية عديدة وبحياة الإنسان في اللحظة الراهنة.

وقدّم د. أحمد عقيلي قراءة للرواية بعنوان ((قراءة نقدية جمالية في رواية: ورق الذكريات، للكاتبة الإماراتية: صالحة عبيد غابش))، واستهلها بالقول: حين يحلق القارئ في فضاءات الرواية على امتداد صفحاتها الـ130 يجد أن المحور الذي يلف خيوط هذه الرواية هو الذكريات. وتتبع د. عقيلي فصول الرواية الـ 17 محللاً إياها فصلاً فصلاً، واقفاً على دلالتها، ثم خُلص إلى تتبع التصوير اللغوي في الرواية وأساليبه، وطريقة توظيف الزمن والمكان والشخصيات.