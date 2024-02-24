90 معرضاً فردياً وجماعياً في «إكسبوجر 2024»

أكد طارق سعيد علاي، مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، جاهزية المهرجان الدولي للتصوير ((إكسبوجر 2024)) لاستقبال الضيوف والزوار من داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها، مبيناً أن المهرجان يستضيف أعمال 400 مصور عالمي لعرض أكثر من 90 معرضاً فردياً وجماعياً، تروي 2500 حكاية فريدة في دورة هي الأكبر منذ انطلاق المهرجان من حيث مساحات المعارض وحجم المشاركين والفعاليات.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية للاطلاع على التجهيزات النهائية للمهرجان واستعداداته اللوجستية لاستقبال جمهوره وضيوفه في مركز إكسبو الشارقة، في الفترة ما بين 28 فبراير الجاري و5 مارس المقبل، حيث توسعت فعاليات المهرجان هذا العام على مساحة 32.888 متراً مربعاً.

وقال علاي: ضيوف وزوار ((إكسبوجر 2024)) على موعد مع دورة متميزة من فعاليات المهرجان وما تحمله الصور فيها من رسائل وحكايات التقطها مصورون بارزون من أماكن مختلفة من العالم، وعلى مستوى الخطابات التي تروي تجارب المصورين، وورش العمل والندوات التي تقدم فن التصوير.

ويتجسد نجاح المهرجان الدولي للتصوير ((إكسبوجر))، الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، في جذب أكثر من 20 ألف زائر خلال فعاليات نسخته السابعة، ويستكمل المهرجان مسيرته من خلال استعراض المواهب العالمية في أكثر من 200 فعالية يقدمها أكثر من 150 خبيراً من صنّاع الصورة، تشمل أكثر من 79 جلسة حوارية ونقاشات جماعية عن صناعة الصور والأفلام، و25 فيلماً، وأكثر من 66 ورشة عمل وجلسة تقييم للسير الفنية.