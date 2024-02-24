موفق بهجت لـ« البيان »: الإمارات جوهرة حلم زايد

صوت من الزمن الجميل صدح بكلمات وألحان لامست القلوب، وأطربت المستمع والمشاهد في الوقت ذاته، عندما كان التلفزيون في بلادنا العربية في البدايات، والإذاعة في أوج عظمتها، وقدم أول نشيد لدولة الاتحاد، التي يرى فيها جوهرة حلم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

بدءاً من ((يا صبحة هاتي الصينية))، و((بابوري رايح رايح))، و((أصبح علينا الصبح يا زينة))، وصولاً إلى ((جايتني مخباية))، وغيرها، خاض تجارب البدايات في بيروت قبل أن يتوجه إلى مصر، ليظهر نجماً استعراضياً في حفلات أضواء المدينة عام 1970.

وفي حوار مع ((البيان))، يستذكر الفنان موفق بهجت كيف تحول إلى الغناء والفن، الذي لم يختره طريقاً في البداية، إذ يقول: ((يفتش الإنسان عن دروب لحياته، دروب متشعبة، قد يكون عملاً، أو سفراً، أو دراسة، قبل أن يجد شخصيته)).

ويتابع: ((طرقت مجالات عديدة، إنما فشلت، وكان السؤال بيني ونفسي لماذا، وبالتالي عرفت أني فشلت، لأصيب الهدف الذي أنا له وهو لي)). ويضيف: ((فشلت في الدراسة في الجامعة بلبنان، ثم سافرت إلى ألمانيا 1960، ودرست هندسة الصناعات الكبرى لسنة واحدة، لكنني تخليت عنها، لأنني لم أجد نفسي فيها، فحاولت كشاب في العشرين أن أدرس اختصاصاً في التجميل في مدينة دورتموند، وعدت إلى دمشق، وافتتحت أول مركز تجميل، لكن لم يحالفني النجاح أيضاً)).

بدايات

ويستعرض موفق بهجت بداياته مع الفن بدمشق عامي 1962 و1963، حيث جمعته الصداقة بمجموعة من الموسيقيين والشعراء، كانوا يشكلون نواة نمو الفن في سوريا، منهم الإعلامي خلدون المالح، والموسيقار عبد الفتاح سكر، والشاعر عمر حلبي، والكاتب والملحن شاكر بريخان. ويقول: ((كانت معظم الأفكار تصنع في جلساتنا العادية، وكانوا يستأنسون بآرائي في أي لحن، حتى أطلقوا علي لقب ((الذواق))، ما لفت نظرهم، فنصحوني بالتوجه للغناء، وهنا بدأت)).

وحول واقع الأغنية السورية اليوم يقول: ((لزمن غير بعيد كان للغناء قواعد، الغناء العاطفي، الكلاسيكي، الموشحات، اللون الشعبي، كان في ذلك الوقت بسوريا مطربون من أمثال: نجيب السراج، ورفيق شكري وغيرهم، وكان هناك آداب الاستماع وقواعد، لتكون مطرباً في الإذاعة يعني أن هناك نصاً ولحناً، بما معناه أن هيئة الإذاعة والتلفزيون كانت تعمل لصالح الفن العام المتنوع، فيكون المنتج جيداً على الأقل، أما اليوم فلم يعد هناك قواعد، لا فرق بين الليل والصباح، بين الغناء الجيد وغير الجيد، فأخليت الساحة للطبل والزمر، والجملة الموسيقية الواحدة، فضاعت الكلمة الأصيلة، واللحن الأصيل)).

الأغنية الإماراتية

وحول الأغنية في الخليج والإمارات، يرى بهجت، أن الأغنية الخليجية حافظت على هويتها، كما الأغنية الإماراتية، التي تطورت وانتشرت خارج الحدود، وغنى الكثير من المطربين العرب هذا اللون، نظراً لطابعها المميز.

ويقول: ((منذ 25 عاماً بدأ مشوار الفن في الإمارات بالصعود والارتقاء أكثر، وسجل القدماء الخطوات الأولى، لكن لنتحدث عمن أشاعوا الأغنية بشكل نجومي، على سبيل المثال لا الحصر، المطربة أحلام التي نوعت وقدمت الأغنية الجميلة، وحسين الجسمي، الذي جعل الأغنية الإماراتية عربية المسمع بحرفية، وبصوت يعلو عن الجاز الأوروبي- الأمريكي، ويواكب العالمية، وآخرون من نجوم الغناء الإماراتي يضيق المجال عن ذكرهم)).

ويتابع: ((كمراقب ومحب أقول في الوقت الذي نعيش فيه هبوطاً في أماكن أصيلة للفن في بعض الدول نرى أن هناك ((انتفاضة)) لخلق أجواء ثقافية جعلت الإمارات العربية المتحدة في مستوى يبعث على الاعتزاز والفخر، تجاوز التوقعات والتمنيات، من خلال نهضة في كل المجالات، جعلتها في مقدمة الدول العربية، هذا إلى جانب دعمها وتكريمها الدائم للفنانين والأدباء والمبدعين في كل المجالات)).

نشيد الاتحاد

ويعود موفق بهجت بالذاكرة إلى أكثر من 43 عاماً وزيارته الأولى للإمارات، بمناسبة العيد الأول للاتحاد في العام 1971 ويقول: ((كنت في قمة النجاح كنجم استعراضي في مصر عندما جاء إلي شاب اسمه عبدالله النويس، وهو من مؤسسي الإذاعة والإعلام الإماراتي، حاملاً دعوة لإقامة أربع حفلات في الإمارات، وكنت من المدعوين إلى جانب محمد جمال، وهيام يونس، ونزهة يونس وآخرون، كما تمكن النويس من الحصول على موافقة السيدة أم كلثوم على المشاركة)).

ويتابع: ((انتقلنا إلى أبوظبي واستقبلنا بحفاوة، وكان حفل المنوعات ناجحاً ومفرحاً، وأقمنا ثلاث حفلات، وخلال زيارتنا تعرفنا على قامة عظيمة، لا أنساها ما حييت.. المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه))، الذي قال لنا: ((تذكروا هذه السنة 1971 هي بداية اتحاد، لكن ستكون الأرض خضراء فيها، جوهرة في العالم)).

وبهذه المناسبة قدمت أول نشيد للاتحاد اعتمدت فيه على لحن فولكلوري، وكلمات نابعة من المحبة كوني لست شاعراً، تحت عنوان ((مجمع الحبايب)). وختم: ((دعيت للمشاركة في احتفالات عيد الاتحاد في الإمارات على مدى 3 سنوات، واليوم عندما تحضر صورة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، استذكر تلك الكلمات، بعد أن تحقق الحلم مجسداً بهذه الجوهرة: الإمارات العربية المتحدة)).