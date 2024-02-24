«بيت الإبداع في فن الطهي».. تجارب تذوّق فريدة

تشكيلة من الإبداعات المتفردة والأعمال الفنية الجديدة تعرضها النسخة الـ 12 من مهرجان ((سكة للفنون والتصميم)) التي تقام تحت رعاية سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، عضو مجلس دبي، خلال الفترة من 23 فبراير الجاري حتى 3 مارس المقبل، بمشاركة أكثر من 500 مبدع من الإمارات والمنطقة والعالم، حيث تسعى ((دبي للثقافة)) من خلالها إلى فتح الآفاق أمام الفنانين وأصحاب المواهب الناشئة وتحفيزهم على التعبير عن أفكارهم ووجهات نظرهم المختلفة وعرض أعمالهم وابتكاراتهم أمام شرائح المجتمع كافة.

وللمرة الأولى سيشهد المهرجان الذي تقام فعالياته في حي الشندغة التاريخي، إطلاق ((بيت الإبداع في فن الطهي)) بهدف إبراز هذا الفن وأهميته واحتفاءً برواده وما يشهده من ابتكارات تعكس مكانته عالمياً، وسيكون زوار المهرجان على موعد مع أكثر من 35 مفهوماً محلياً للمأكولات والمشروبات التي تقدمها ((دبي للثقافة)) بالتعاون مع مجموعة من العلامات التجارية المحلية، إلى جانب باقة فعاليات متنوعة تشرف عليها نخبة من المختصين والخبراء في فنون الطهي.

وسيحظى زوار ((بيت الإبداع في فن الطهي)) بفرصة الحصول على 9 تجارب تذوق فريدة يشرف عليها عدد من الطهاة الرواد والناشئين الذين سيعبرون عن إبداعاتهم من خلال قوائم طعام خاصة ستقدم يومياً لضيوف ((أندية العشاء)) بالتعاون مع ((بريك بريد))، كما يحتضن البيت معرض (تعليم الطهي)(Culinary Tech) الذي يشرف عليه خوسيه كاريو والجامعة الأمريكية في دبي، ويسلط الضوء على فنون التذوق ومستقبل الطعام، والعلاقة بين فن الطهي والتصميم.

ورش عمل

ومن جهة أخرى، ستتضمن أجندة المهرجان تنظيم 43 ورشة عمل متخصصة تشرف عليها نخبة من الطهاة والمختصين والخبراء في فنون الطهي، وسيتم خلالها تدريب المشاركين على طرق إعداد الطعام ومهارات تقديم الأطباق بطرق مبهرة وجذابة، وتعريفهم بفنون تحضير))اللاتيه((وإعداد القهوة المتخصصة باستخدام نكهات الزعفران والهيل والتمر، إضافة إلى استعراض تاريخ الشوكولاتة وأبرز تقاليد صناعتها حول العالم، وممارسات التوريد المستدامة وغيرها.

وفي هذا السياق، لفتت فاطمة القرشي مدير قسم فنون الطهي في مهرجان سكة للفنون والتصميم، إلى أهمية فن الطهي والمكانة التي يحظى بها عالمياً، حيث يشكل الطعام محوراً مركزياً في ثقافات الشعوب وتاريخها، ويعكس باختلافه عمق التراث وتميز المجتمعات.

وقالت:))يعتبر الطهي تجربة فنية متكاملة يتجسد فيها الإبداع والمتعة والتعلم المستمر ويتطلب الاطلاع الدائم على ما يشهده هذا المجال من تجديد وابتكار، فكل طاه يحمل بداخله إنساناً مبدعاً تظهر لمساته في طريقة اختيار المكونات الغذائية وإعداد الأطباق وعرضها بطرق ملهمة ومبهرة((، مشيرة إلى حرص))دبي للثقافة((على إبراز ما يمتاز به فن الطهي من جوانب إبداعية مختلفة، وهو ما يتناغم مع التزاماتها الهادفة إلى دعم وتمكين أصحاب المواهب المحلية ورواد الأعمال وأصحاب المشاريع في قطاع المأكولات.

وقالت:))تمكنت دبي من تعزيز مكانتها كوجهة عالمية في سياحة الطعام بفضل ما تمتاز به من تنوع ثقافي ساهم في إثراء فن الطهي وما يقدمه من عروض مختلفة تحفز الجمهور على استكشاف مختلف الجوانب الفنية والإبداعية في الطبخ الذي يتجاوز عملية تحضير الطعام إلى تجربة تذوق حسية.