جي كيم: جبال الإمارات وطبيعتها الديناميكية مصدر إلهامي

يمثل المعرض الفردي قمم العزلة ((روايات في الطبيعة)) ختام رحلة الفنانة الكورية جي هي كيم ضمن برنامج الممارسة النقدية بدعم من مركز تشكيل بدبي، والذي يمثل على حد تعبيرها استكشافاً لالتقاء الهوية الذاتية والطبيعة، عبر تجارب فنية بزاوية 360 درجة تختفي بعناصر القوة والهام قمم الجبال وطبقاتها الراسخة، إلى جانب التفاعل الديناميكي بين الزمن والوجود.

وفي حوارها مع الـ((البيان))، أكدت الفنانة الكورية ((جي هي كيم))، خريجة كلية الفنون الجميلة بجامعة هونجيك في سيئول: يمثل المعرض سلسلة من الأعمال التركيبية التي تقدم تجارب فنية شاملة تتيح للزوار النظر بعين المشارك المبدع بدلاً من المشاهد الصامت، فيشعرهم ذلك أنهم مساهمون فاعلون في العمل. وتسهم فرصة المشاركة هذه في طمس الحدود الفاصلة بين المشاهد والفنان لتخلق رحلة إبداعية قائمة على المشاركة والتفاعل الفني.

وتضيف الفنانة ((جي هي))، المقيمة في دبي منذ عام 2007 وانضمت إلى مجتمعها الإبداعي لتعيد إحياء شغفها بفن الطباعة: تستند أعمالي في مجملها على طرح مساحات مشتركة للتأمل، حيث لا يقتصر دور التكوينات الصخرية في لوحاتي على إظهار الجمال الخارجي للطبيعة فقط، وتقول: بالنسبة هو بمثابه رؤى فلسفية التأثير تحاكي قصصنا العميقة ذات الطبقات من الذاكرة والمواقف التي تربطنا مع الآخر، لتصنع ذكريات ملهمة أحياناً وقاسية في أحيان أخرى، لتصنع خطوطها الفارق غير المرئي بين ما نخفيه وما يظهر للآخرين من حولنا، وتلك في الحقيقة إحدى السمات البشرية المعقدة والمتوارثة بالفطرة لثنائية الأنا والآخر.

شغف بالفنون البصرية

وتعتقد ((جي هي))، التي تستقي شغفها بالفنون البصرية وممارستها من سحر الجبال في دولة الإمارات لتتغنى بالطبيعة المحلية النابضة بالحياة عبر استخدام تقنيات متنوعة، أن معرفتها بالجيولوجيا أثرت بشكل كبير في طرق تصويرها وإدراكها للجبال وطبقاتها خاصة في بداية مشروعها الفني لفهم المناظر الطبيعية الجبلية، وخاصة تلك الموجودة في دولة الإمارات، التي لا تزال تلهمها إلى يومنا هذا. بهدف إيجاد في فهم مشترك بين عملي الفني والعمليات التي تحدث في جوف الأرض، كما أن الأنماط والألوان المميزة لكل طبقة جيولوجية تشبه النتائج الفريدة لكل مطبوعة مصنوعة يدوياً.

وتوضح ((جي هي))، التي صلت أعمالها إلى القائمة النهائية لـ((جائزة إمارات المستقبل)) للفنون الجميلة، وتم عرض لوحتها ((صلاة الوحدة)) في مهرجان الشارقة للفنون الإسلامية الرابع والعشرين أنها وخلال برنامج الممارسة النقدية لعام 2023، قامت بزيارة العديد من الجبال في الإمارات كون الزيارات الميدانية أحد أهم المحاور الرئيسية للتعمق في بيئة العمل الفني، كما شاهدت المناظر البانورامية من جبل جيس وخارج الإمارات، فقد كانت محظوظة بزيارة جبال طريق البتراء ووادي رم في الأردن.