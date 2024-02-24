«صباح جميل» يعود بموسم جديد عبر أثير إذاعة دبي

بصباحات مشرقة مليئة بالحيوية والطاقة الإيجابية تحتفي إذاعة ((دبي)) التابعة لـ((دبي للإعلام)) يومياً بمستمعي برامجها الترفيهية والاجتماعية وفواصلها الإذاعية المبتكرة، التي تسعى من خلالها إلى مخاطبة شرائح المجتمع كافة، ورفع مستوى وعيهم وتوسيع دائرة معارفهم، بفضل ما تحمله من فوائد ومعلومات غنية في مختلف المجالات.

وفي هذا الإطار أعلنت إذاعة ((دبي)) عن إطلاق الموسم الجديد من برنامج ((صباح جميل))، وجاء ذلك خلال زيارة قام بها الإعلامي عبدالله إسماعيل، وفريق البرنامج إلى مجمع زايد التعليمي في منطقة المزهر بدبي، التقوا خلالها مع مجموعة من الطلبة، الذين تفاعلوا مع فكرة البرنامج الترفيهي، الذي يقدمه إسماعيل بلغة جميلة وعفوية، يخاطب من خلالها الأطفال وأولياء الأمور والموظفين أثناء خروجهم إلى مدارسهم وأماكن عملهم، ما يسهم في منحهم دفعة إيجابية مليئة بالبهجة والفرح.

وجاءت زيارة إسماعيل وفريق عمل البرنامج إلى مجمع زايد التعليمي في إطار سعي ((دبي للإعلام)) للوصول إلى كافة شرائح المجتمع، تجسيداً لتوجهاتها بأن ((تكون الأقرب إلى الجمهور))، وهو ما يتناغم مع استراتيجيتها الهادفة إلى النهوض بالقطاع الإعلامي، وتعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً لصناعة المحتوى.

عفوية

وأشارت سلامة السويدي– مراقب برامج إذاعة ((دبي)) إلى أن التنوع والإيجابية والعفوية تمثل الركائز الأساسية، التي تقوم عليها فكرة برنامج ((صباح جميل)). وقالت ((عودة برنامج ((صباح جميل)) في موسم جديد يأتي انطلاقاً من حرص قطاع الإذاعة في ((دبي للإعلام)) على التواصل المستمر مع كافة شرائح المجتمع، وتقديم محتوى إعلامي متميز قادر على إرضاء أذواقهم وتلبية تطلعاتهم)).

وأكدت السويدي أن البرنامج نجح عبر مواسمه الماضية في تأسيس قاعدة جماهيرية واسعة بفضل تفاعله المباشر معهم، وما يتضمنه من فقرات نوعية وترفيهية مبتكرة، تعزز من تواصلهم الدائم مع الإذاعة.

وأضافت ((يسعى البرنامج عبر فقراته المتنوعة إلى خلق بيئة إيجابية تعكس روح وتوجه إمارة دبي، التي تمتاز بالحركة والحيوية والسرعة وبتنوعها الثقافي والاجتماعي، وبلا شك أن جذب المستمع يشكل أولوية للمذيع والإذاعة على حد سواء، ونجاح ((صباح جميل)) في ذلك يعود إلى جهود فريق العمل وتعاونهم، وما يتمتعون به من شغف خاص تجاه العمل الإعلامي)).

يذكر أن الإعلامي عبدالله إسماعيل يسعى عبر فقرات برنامجه ((صباح جميل)) إلى بث الطاقة الإيجابية في نفوس مستمعيه ومنحهم جرعات عالية من السعادة، وتمكن من منح البرنامج طابعاً جعل منه وجبة صباحية تحمل الكثير من الطاقة الإيجابية.