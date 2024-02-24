شارلي آبلبي: «سيسكاني» هدفه «كأس دبي الذهبي»

أكد المدرب شارلي آبلبي، أن ((إنغليش روز))، التي توجت بلقب ((بلانشين)) قد تشارك في السباقات الأمريكية مع رفيقتها في الإسطبل ((سيلفر ليدي))، التي عادت إلى المملكة المتحدة عقب تحقيقها لقب ((كيب فيردي)) الشهر الماضي بمضمار ((ميدان)) العالمي.

وأضاف: ((الخطة هي إرسالها إلى أمريكا في أبريل للمشاركة بسباق ((جيني وايلي ستيكس)) في مهرجان كينلاند في الربيع، يمكن أن تنضم إليها ((إنغليش روز))، لكن سنرى ما يقرره الفريق)).

كما تحدث عن ((نافال باور)) نجم ((سنغسبيل ستيكس)) قائلاً: ((لقد شاركنا به في هذا السباق، وكلنا ثقة بأنه سيركض بشكل جيد، مع توقعاتنا بأنه سيكون هناك تحسن ملحوظ مما رأيناه، بالإضافة إلى التحسن المحتمل، اعتقد أن لدينا حصاناً رائعاً بين أيدينا)).

وأضاف: ((لم نرشحه لسباق ((دبي تيرف))، لأننا لم نتوقع فوزه، لكنه الآن وضع نفسه في الصورة، ربما يكون احتياطياً، ستكون هناك محطات دولية بانتظاره على الأرجح في أمريكا)).

مستوى متطور

وعن ((سيسكاني)) بطل ((ند الشبا تروفي))، أكد شارلي آبلبي، أن البطل تأهل مباشرة إلى سباق ((كأس دبي الذهبي))، الذي سيقام خلال أمسية ((كأس دبي العالمي)) الشهر المقبل، إذ حل ثانياً في النسخة الماضية، لكن مستواه تطور بشكل كبير، ما يؤهله لتحقيق اللقب هذا العام.

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