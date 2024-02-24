«نافال باور» نجم «سنغسبيل ستيكس» في «كرنفال سباقات دبي»

حققت خيول جودلفين ثلاثية ((هاتريك))، خلال الأمسية الـ12 لـ((كرنفال سباقات دبي))، على مضمار ((ميدان)) العالمي، برعاية ((لونجين)).

وشهد الأمسية الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات لسباق الخيل، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل، والشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم، والشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس إدارة هيئة رعاية شؤون الخيل في مملكة البحرين الشقيقة، واللواء الدكتور محمد عيسى العظب، عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لنادي دبي لسباق الخيل.

الشوط الأول

حقق ((توبير بيل)) لعلي الشعفار وعبد الله الشعفار لقب الشوط الأول ((لونجين ميني دولتشي فيتا)) لمسافة 1000 متر على المسار العشبي البالغة قيمة جوائزه 190 ألف درهم، بقيادة الفارس قيس البوسعيدي وإشراف المدرب مصبح المهيري، مسجلاً زمناً قدره 57.49 ثانية وبفارق ثلاثة أرباع الطول ((فيسباسيان)) لـ((الربع للسباقات))، بقيادة الفارس وليام بيوك، وإشراف المدربين سايمون وإد كريسفورد.

الشوط الثاني

واقتنصت ((منامة غولد)) لـ((فيكتورياس)) لقب الشوط الثاني ((أوكس الإمارات)) المخصص للمهرات لمسافة 1900 متر ((الفئة الثالثة)) على المسار الرملي البالغة قيمة جوائزه 700 ألف درهم، بقيادة الفارس ادري دي فريز، وإشراف المدرب فوزي ناس، مسجلة زمناً قدره 2:00.81 دقيقة وبفارق طول وربع الطول عن ((مزيان)) للشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم، بقيادة الفارس باتريك دوبس، وإشراف المدرب دووج واتسون.

الشوط الثالث

وظفرت ((إنغليش روز)) لجودلفين بلقب الشوط الثالث ((بلانشين)) المخصص للمهرات والأفراس لمسافة 1800 متر ((الفئة الثانية)) على المسار العشبي البالغ قيمته جوائزه 850 ألف درهم، بقيادة الفارس مايكل بارزالونا، وإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلة زمناً قدره 1:47.64 دقيقة وبفارق طولين ونصف الطول عن ((سابرسيس)) لجودلفين أيضاً بقيادة الفارس وليام بيوك، وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

الشوط الرابع

وحقق ((كيلر كوليكت)) لمايكل هيلاري بيرك ونجار بيرك لقب الشوط الرابع ((البستكية)) لمسافة 1900 متر ((قوائم)) على المسار الرملي البالغة قيمة جوائزه 800 ألف درهم، بقيادة الفارس تاغ أوشي، وإشراف المدرب بوبات سيمار، مسجلاً زمناً قدره 1:59.01 دقيقة وبفارق رقبة عن ((أوتوبان)) للشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم، بقيادة الفارس مايكل بارزالونا، وإشراف المدرب جوليو أولاسكواجا.

الشوط الخامس

وتوج ((نافال باور)) لجودلفين بلقب الشوط الخامس ((سنغسبيل ستيكس)) لمسافة 1800 متر ((الفئة الثانية)) على المسار العشبي البالغ قيمة جوائزه 850 ألف درهم، بقيادة الفارس مايكل بارزالونا، وإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلاً زمناً قدره 1:48.57 دقيقة وبفارق طولين عن ((سان دوناتو)) للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، بقيادة الفارس باتريك دوبس، وإشراف المدرب دووج واتسون.

الشوط السادس

وخطف ((ديزرت بيس)) لـ((إتش إتش كيه للسباقات))، لقب الشوط السادس ((لونجين سبيريت فلاي باك)) لمسافة 1600 متر على المسار الرملي البالغة قيمة جوائزه 190 ألف درهم، بقيادة الفارس خوسيه دا سيلفا، وإشراف المدرب جوليو أولاسكواجا، مسجلاً زمناً قدره 1:39.33 دقيقة وبفارق رقبة عن ((الجداف)) لمحمد أحمد علي السبوسي، بقيادة الفارس كونور بيسلي، وإشراف المدرب أحمد بن حرمش.

الشوط السابع

وظفر ((سيسكاني)) لجودلفين بلقب الشوط السابع ((ند الشبا تروفي)) لمسافة 2810 أمتار ((الفئة الثالثة)) على المسار العشبي البالغة قيمة جوائزه 700 ألف درهم، بقيادة الفارس وليام بيوك، وإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلاً زمناً قدره 2:57.06 دقيقة وبفارق طول عن ((سي ستون)) لعبد الله المنصوري، بقيادة الفارس جيم كراولي، وإشراف المدرب إسماعيل محمد.

الشوط الثامن

وحقق ((المزن)) لسلمان علي الصابري لقب الشوط الثامن ((لونجين كونكيست)) لمسافة 1200 متر على المسار الرملي البالغة قيمة جوائزه 165 ألف درهم، بقيادة الفارس مايكل بارزالونا، وإشراف المدرب سلمان الصابري، مسجلاً زمناً قدره 1:12.91 دقيقة وبفارق ثلاثة أرباع الطول عن ((بوردر إيدج)) لمايكل هيلاري بيرك ونجار بيرك.

الشوط التاسع

واقتنص ((مابلي وود)) لسيد حشيش لقب الشوط التاسع ((لونجين سبيريت زولو تايم)) لمسافة 1600 متر على المسار العشبي البالغة قيمة جوائزه 175 ألف درهم، بقيادة الفارس قيس البوسعيدي، وإشراف المدرب أسامة رفاعي، مسجلاً زمناً قدره 1:37.48 دقيقة وبفارق ثلاثة أرباع الطول عن ((آي اون ذا برايز)) لـ((إتش إتش كيه للسباقات)).

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