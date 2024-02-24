«الصقور» يستغني عن الياباني أوساكي بعد 21 يوماً فقط

في واحدة من مفاجآت الميركاتو الشتوي الأخير استبعد نادي الإمارات المدافع الياباني ليو أوساكي بعد 21 يوماً فقط من التعاقد معه، واستعان بخدمات الأردني نزار الرشدان لاعب المحور، الذي تألق مع منتخب بلاده مؤخراً في كأس آسيا، وذلك عن طريق الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي قادماً من الفيصلي الأردني.

وشكل قرار استبعاد أوساكي مفأجاة كبيرة على خلفية أن ترشيحه تم بواسطة المخضرم إندريس إنييستا، بعد أن زامله سابقاً في نادي فيسيل كوبي، الذي قدم منه إلى ((الصقور))، إضافة إلى أنه خضع للاختبارات الفنية تحت نظر الإيطالي والتر زينغا، الذي وجه بالتعاقد معه، ومنحه فرصة المشاركة لمدة 90 دقيقة في مباراة الوصل، ضمن كأس صاحب السمو رئيس الدولة، والتي خسرها ((الصقور)) 1 - 7، لتكون مباراته الأولى والأخيرة في واحدة من أقصر التجارب بأندية المحترفين.

واعتمد نادي الإمارات في قائمته رسمياً الخماسي الأجنبي ضياء سبع، ونزار الرشدان، مع تجديد الثقة بالثلاثي إنييستا، وباكو الكاسير، والمدافع الصربي أوروش فيتاس.

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