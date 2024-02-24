راشد النعيمي: الحضور الجماهيري والتنظيم الاحترافي وراء نجاح مونديال الشاطئية «الإمارات 2024»

هنأ معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، اتحاد سيشل، بمناسبة فوزه باستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية 2025، والتي تُعد أول بطولة للفيفا تُقام في سيشل، متمنياً لاتحاد سيشل التوفيق والنجاح في تنظيم الحدث الدولي.

جاء ذلك، خلال لقاء معاليه إلفيس شيتي رئيس اتحاد سيشل لكرة القدم، على هامش مونديال الشاطئية ((الإمارات 2024)) المقامة في دبي، وتحدث الجانبان عن التعاون المشترك بين الاتحادين، وتبادل الخبرات في كافة نواحي أنشطة كرة القدم.

تأهل

وتلتقي البرازيل وإيطاليا في السابعة والنصف من مساء اليوم، على الملعب الرملي المقام في حي دبي للتصميم، في المباراة النهائية لبطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية ((الإمارات 2024))، وتسبقها مواجهة إيران وبيلاروسيا في السادسة مساء، في مباراة تحديد المركز الثالث، والميدالية البرونزية. وتأهل المنتخب البرازيلي إلى النهائي بفوز مثير على نظيره الإيراني 3 - 2 في نصف النهائي، وحققت البرازيل عودة مذهلة بالمباراة، بعد تأخرهم في الشوطين الأول والثاني قبل أن يستعيدوا توازنهم في الشوط الثالث بإحراز الهدف الحاسم في الدقيقة الأخيرة، بعدما كانت المواجهة في طريقها إلى الوقت الإضافي.

واحتاجت إيطاليا إلى ركلات الترجيح لحسم مباراتها أمام بيلاروسيا بنتيجة 5-4، والتأهل بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 3-3.

إشادة

وأشاد الشيخ راشد بن حميد النعيمي نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس اللجنة المنظمة العليا لمونديال الشاطئية ((الإمارات 2024))، بالعمل المشترك مع الاتحاد الدولي ((فيفا)) ومجلس دبي الرياضي، وكل الجهات المعنية، ما أسهم في إنجاح المونديال وإخراجه في أبهى صورة.

وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، في كلمته خلال حفل العشاء الرسمي لوفود المونديال، أن الإمارات قادرة على تنظيم أكبر الأحداث الرياضية، لما تمتلكه من بنى تحتية قوية، وموارد بشرية وخبرات في جميع المجالات، إلى جانب التنظيم المميز، وقال: الحضور الجماهيري الكبير وقوة المنافسات بين مختلف الفرق، والتنظيم الاحترافي الناتج عن العمل كفريق واحد مع لجان ((فيفا))، أسهمت في إنجاح الحدث، ومن هنا، أشكر الاتحاد الدولي للعبة، برئاسة جياني إنفانتينو، وكل لجانه، كما أشكر مجلس دبي الرياضي، وفرق عمل اتحاد الإمارات لكرة القدم، وكل الجهات المعنية في الدولة، وكل وفود المنتخبات، وأتمنى التوفيق لفرق المربع الذهبي.

وقدم الشيخ راشد بن حميد النعيمي الشكر لمنتخب الإمارات وجهازه الفني، الذي قدم أداء جيداً، وكان قريباً من التأهل إلى المربع الذهبي، وعبّر عن اعتزازه بالتعاون البنّاء مع الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ونظمت اللجنة المنظمة العليا لمونديال الشاطئية، أول من أمس، حفل عشاء لبعثات المونديال في فندق جميرا أبراج الإمارات، بحضور الشيخ راشد بن حميد النعيمي، ومعالي الدكتور أحمد بن عبد الله بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم، رئيس الهيئة العامة للرياضة، وجياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وعيسى هلال رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وعبيد الشامسي النائب الثاني لرئيس اتحاد الكرة، وسعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، نائب رئيس اللجنة المنظمة، وعمر الحاج عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، نائب رئيس اللجنة المنظمة، وهشام الزرعوني عضو مجلس الإدارة، عضو اللجنة المنظمة، وأمل بوشلاخ، ويحيى المطروشي عضوي مجلس الإدارة، ومحمد بن هزام، الأمين العام اتحاد الكرة، عضو اللجنة المنظمة مدير البطولة، وعبد الناصر إبراهيم الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، الراعي الرسمي لاتحاد الكرة.

وحضر الحفل كوزو تاشيما رئيس الاتحاد الياباني، عضو مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وإلفيس شيتي رئيس اتحاد سيشل، عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وبييرلويجي كولينا رئيس لجنة الحكام في الفيفا، إلى جانب ممثلي المنتخبات، وتضمن الحفل فقرات تراثية إماراتية متنوعة، نالت إعجاب الحضور.

مكتسبات

وأكد جياني إنفانتينو أن البطولة حققت الكثير من المكتسبات، في ظل الحضور الجماهيري الكبير، والمستوى الفني المميز بين مختلف الفرق، والنجاح التنظيمي اللافت.

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