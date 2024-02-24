شباب الأهلي يواجه عجمان.. والعين في اختبار بني ياس اليوم

تختتم اليوم الجولة 14 لدوري أدنوك للمحترفين، بثلاث مباريات، ويلتقي في الخامسة والنصف مساء شباب الأهلي مع عجمان باستاد راشد، والبطائح مع الوحدة باستاد خالد بن محمد فيما يستضيف بني ياس في الشامخة، فريق العين، في الثامنة مساء.

شباب الأهلي × عجمان

ويطمح شباب الأهلي وعجمان إلى الفوز في الظهور الأول لكل منهما بعد فترة التوقف، وتأجيل مباراتيهما في الجولة 13 لظروف الطقس، ويسعى ((فرسان دبي)) إلى البقاء في دائرة المنافسة على قمة جدول الترتيب، وللفريق 24 نقطة، بينما يأمل عجمان ((11 نقطة))لتحسين ترتيبه.

وأكد ماركو نيكوليتش مدرب شباب الأهلي، احترامه لمنافسه وقال: أنا فخور بمساندة الجمهور في مباراتنا أمام بني ياس في ثمن نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة.

وأكد ايسايلا مدرب عجمان جاهزية جميع اللاعبين لخوض المباراة بما فيهم المحترفون الجدد والمهاجم وليد أزارو ولا يغيب سوى عصام فائز للإيقاف.

بني ياس × العين

ويدخل العين ((25 نقطة)) مباراته مع بني ياس((16 نقطة))بمعنويات عالية بعد التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم، ويأمل في متابعة نتائجه القوية والعودة من الشامخة بنقاط المباراة كاملة للإبقاء على حظوظه في المنافسة على لقب الدوري.

ويأمل ((السماوي)) مواصلة نتائجه الإيجابية أمام العين على ملعبه ويفتقد الفريق جهود حسين عباس للإصابة.

وأكد الأرجنتيني كريسبو، المدير الفني للعين، أن فريقه خاض خلال الأسابيع الماضية تحديات قوية تعامل معها بشكل محترف، وقال: بطولة الدوري تمثل أولوية لنا.

وأكد السلوفيني ميلانيتش مدرب بني ياس ثقته في قدرة اللاعبين على تقديم مباراة قوية أمام العين.

البطائح × الوحدة

ويسعى الوحدة ((21 نقطة)) إلى رد الدين لهزيمته من البطائح 1 - 2 في الجولة الأولى بالدوري هذا الموسم، وغابت الانتصارات عن الفريق في آخر مباراتين بالدوري بعد الخسارة من خورفكان ثم التعادل مع الشارقة، ويأمل البطائح ((16 نقطة)) تحقيق نتيجة تعزز من تقدمه نحو البقاء. وعزز البطائح صفوفه بـ 3 صفقات جديدة هم ثنائي شباب الأهلي عبدالعزيز هيكل ومحمد جمعة ((بيليه)) وحارس الشارقة درويش محمد.

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