38 ميدالية للإمارات في بطولة الفنون القتالية المختلطة للناشئين

حصد لاعبو ولاعبات الإمارات، 38 ميدالية في بطولة الفنون القتالية المختلطة للناشئين التي انطلقت بالصالة الرياضية في جامعة الإمارات، بواقع 18 ميدالية ذهبية، و10 ميداليات فضية، و10 ميداليات برونزية.

وشهدت البطولة نزالات قوية، وحضوراً جماهيرياً كبيراً، بمشاركة أكثر من 100 لاعب ولاعبة من 18 دولة، تنافسوا ضمن 33 فئة عمرية. حضر البطولة محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، ومحمد حميد بن دلموج، عضو مجلس إدارة الاتحاد، وفهد الشامسي الأمين العام للاتحاد. وتقدّم محمد حميد بن دلموج، بالتهنئة للرياضيين ببداية الموسم الجديد عبر هذه البطولة القوية، مشيداً بالإقبال الكبير من الرياضيين للمشاركة في المنافسات، ومتوجهاً بالشكر إلى جامعة الإمارات للمساهمة في التنظيم الاحترافي للبطولة وتوفير أفضل بيئة تنافسية للاعبين واللاعبات.

وأضاف: نسعى من خلال تنظيم هذه البطولات إلى الارتقاء بإمكانات وقدرات المواهب المحلية، وإعداد وتأهيل الجيل الجديد الساعي إلى تحقيق مسيرة متميزة في الرياضة والوصول إلى منصات التتويج العالمية، مستندين إلى الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة الذي يمثل حجر الزاوية في تحقيق أي إنجاز.

وأكد محمد الحوسني، عضو لجنة الفنون القتالية المختلطة بالاتحاد، أن البطولة تسهم في تأسيس قاعدة متينة من النجوم والأبطال، والكشف عن المواهب وصقلها وتعزيز ريادة الدولة والعاصمة أبوظبي في قيادة مشهد تطوير الرياضات القتالية.

وأشاد الحوسني، بالمستويات الفنية المميزة، وقوة الأداء للاعبين واللاعبات، رغم أن الموسم لا يزال في بدايته، منوهاً بالعمل الكبير للأكاديميات المشاركة في استقطاب أفضل الكفاءات التدريبية والاستثمار الأمثل في فئات البراعم والناشئين. وقال: بدأنا نلمس النتائج الإيجابية ونحصد المكاسب خصوصاً على صعيد اتساع قاعدة الممارسين، وجودة المواهب التي تمضي بثبات نحو احتراف اللعبة.

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