برعاية منصور بن محمد.. البطولة العالمية للتزلج على اللوح للمحترفين تنطلق في دبي هاربر اليوم

تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، تنطلق، اليوم، جولتا التزلج على اللوح العالمية ((بارك وستريت))، اللتان تقامان في دبي هاربر، وتنظمهما مؤسسة وورلد سكيت وشركة أرادَ للتطوير العقاري، وتستمران حتى 10 مارس المقبل، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وشركة شمال القابضة، وتعدان المحطة الأخيرة لتأهيل الفائزين للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

ويشارك في الجولتين أكثر من 500 مشارك من أمهر محترفي التزلج على اللوح، ذكوراً وإناثاً، من 65 دولة من مختلف قارات العالم، وتعد هذه هي المشاركة الأكبر على مستوى بطولات التزلج العالمية، إذ تحظى البطولة باهتمام كبير من محترفي هذه الرياضة العالميين، وتُشكل تصفيات هاتين الجولتين، على مدار 11 يوماً، محطة الانتقال في الطريق للمشاركة في الأولمبياد، ما يضفي طابعاً فريداً لعشاق هذه الرياضة المحليين والجماهير الدولية، مع منافسات قوية تجمع بين الإثارة والمتعة لجميع الحضور.

وتبدأ البطولة اليوم بمنافسات جولة التزلج ((بارك)) للمحترفين وتستمر تدريبات المشاركين للرجال والسيدات حتى بعد غد، على أن تنطلق تصفيات السيدات الأربعاء المقبل، وتقام تصفيات الرجال باليوم التالي وتنطلق منافسات ربع النهائي للرجال والسيدات مطلع مارس، يليها نصف النهائي في الثاني من مارس، والنهائيات في الثالث منه.

وبعد انتهاء منافسات جولة ((بارك)) يبدأ تدريب جولة التزلج العالمية لمسابقة تزلج ((ستريت)) في الثالث من مارس ويستمر حتى 5 منه، وتنطلق تصفيات الرجال 6 مارس وتصفيات السيدات 7 مارس، يليه ربع النهائي للرجال والسيدات 8 مارس، ونصف النهائي 9 مارس، وتقام النهائيات 10 مارس.

وتم الانتهاء من تشييد ميدانين خاصين لاستضافة منافسات جولتي ((ستريت)) و((بارك)) تم تصميمهما وفقاً لمعايير مؤسسة وورلد سكيت العالمية، ما يتيح للمتزلجين العالميين فرصة تقديم أفضل ما لديهم، ويتميزان بمجموعة من خيارات التزلج الفريدة، ما يوفر تجربة مميزة للمتزلجين. وقال أحمد الخشيبي، الرئيس التنفيذي لمجموعة أرادَ، إنّ الشراكات الواسعة بين الجهات لإقامة الحدث البارز في دبي تؤكد على أهمية جولة محترفي التزلج على اللوح، إذ تعد من أكبر الأحداث الرياضية في الإمارات لهذا العام.

وأضاف: يسعدنا المشاركة مع العديد من الهيئات والجهات المحلية لتقديم مشهد إبداعي يجمع بين البهجة والإلهام لجميع الحضور. ويجمع الحدث العديد من العلامات التجارية وعشاق التزلج على اللوح المتحمسين للمشاركة والتميز.

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