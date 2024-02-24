«سنيور بوسكادور» بطل النسخة الخامسة لـ«كأس السعودية»

توج ((سنيور بوسكادور)) لشرف محمد الحريري وجو ار بيكوك جي ار بلقب النسخة الخامسة من ((كأس السعودية)) لمسافة 1800 متر ((الفئة الأولى)) على المضمار الرملي البالغة قيمة جوائزه 20 مليون دولار، الذي أقيم على ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالعاصمة السعودية الرياض، بقيادة الفارس جونيور الفاردو، وإشراف المدرب تود فينشر، مسجلاً زمناً قدره 1:49.50 دقيقة، وبفارق رأس عن بطل النسخة الماضية لكأس دبي العالمي الياباني ((أوشبا تيسورو)) لـ((شركة ريوتوكوجي كنجي القابضة))، بقيادة الفارس يوغا كاوادا، وإشراف المدرب نوبورو تاكاجي. وحل ثالثاً ((سعودي كراون)) لـ((إسطبلات فيصل محمد القحطاني))، بقيادة الفارس فلوران جيرو، وإشراف المدرب براد كوكس.

كأس عبية

واقتنص ((عسفان الخالدية)) لأبناء الأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز، لقب ((كأس عبية)) للخيول العربية الأصيلة لمسافة 2000 متر ((الفئة الأولى)) على المسار الرملي، بقيادة الفارس عبد الله العوفي، وإشراف المدرب ناصر بن مطلق، مسجلاً زمناً قدره 2:13.72 دقيقة، وبفارق 4 أطوال وربع الطول عن ((فيزير)) لـ((إسطبل أجمل)) .

الديربي السعودي

وخطف الجواد الياباني ((فوريفر يونق)) لسيسوما فوجيتا لقب ((الديربي السعودي)) لمسافة 1600 متر ((الفئة الثالثة)) على المسار الرملي، بقيادة الفارس ريوسي ساكاي، وإشراف المدرب يوشيتو ياهاغي، مسجلاً زمناً قدره 1:36.17 دقيقة، وبفارق رأس عن ((بوك إم دانو)) لـ((أتلانتيك سيكس ريسنج)) .

الرياض للسرعة

وظفر الجواد الياباني ((ريميك)) لكوجي مايدا بلقب ((كأس الرياض للسرعة)) لمسافة 1200 متر ((الفئة الثالثة)) على المسار الرملي، بقيادة الفارس يوجا كوادا، وإشراف المدرب كويتشي شينتاني، مسجلاً زمناً قدره 1:10.42 دقيقة، وبفارق طول ونصف الطول عن ((سكيلي)) لـ((ريد لين ثوروبردز ال ال سي)).

كأس الـ 1351

واقتنص ((عناف)) لـ((فوسنيك ريسنج)) لقب ((كأس الـ 1351 للسرعة)) لمسافة 1351 متراً ((الفئة الثانية)) على المسار العشبي، بقيادة الفارس روسا راين، وإشراف المدرب مايكل آبلبي، مسجلاً زمناً قدره 1:17.88 دقيقة وبفارق ثلاثة أرباع الطول عن ((لا لا كرستين)) لـ((فوجي كوسان كومبني لميتد)) .

كأس نيوم

وحقق ((سبيرت دانسر)) للمدرب الأسطوري السابق لمانشستر يونايتد أليكس فيرغسون وصديقيه بيتر دون وجيد ماسون، لقب ((كأس نيوم)) لمسافة 2100 متر ((الفئة الثانية)) على المسار العشبي، بقيادة الفارس أوسين أور، وإشراف المدرب ريتشارد فاهي، مسجلاً زمناً قدره 2:07.10 دقيقة وبفارق طول عن ((كيلر ابيليتي)) لـ((كاروت فارم كومبني ليمتد)).

البحر الأحمر

وظفر ((تاور أوف لندن)) لـ((د سميث والسيد جي ماجنير وإم تابور وويستيربيرج)) بلقب ((كأس البحر الأحمر)) لمسافة 3000 متر ((الفئة الثانية)) على المسار العشبي، بقيادة الفارس ريان مور، وإشراف المدرب آيدين أوبراين، مسجلاً زمناً قدره 3:04.43 دقائق وبفارق رأس عن ((انيمي)) لتريسي بيل اند كاروليني ليونس.

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