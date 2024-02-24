ماجد المهيري يتوّج بكأس محمد بن راشد للقدرة

توج الفارس ماجد جمال زعل المهيري من إسطبلات F3، بلقب النسخة 17 لكأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، التي أقيمت أمس لمسافة 160 كلم، برعاية طيران الإمارات، في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، بمشاركة 130 فارساً وفارسة، في ختام فعاليات مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، الذي نظمه نادي دبي للفروسية، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية والسباق.

وحقق المهيري اللقب الأغلى في مسيرته، ممتطياً صهوة الفرس ((جزلة))، مسجلاً زمناً قدره 6.16.01 ساعات، ليعتلي المنصة للمرة الثانية في غضون 48 ساعة، بعد أن أحرز الوصافة في كأس ((جميلتي)) للأفراس، في ثالث محطات المهرجان.

واحتل المركز الثاني بطل النسخة الماضية، الفارس سيف أحمد المزروعي، على صهوة الجواد ((ماجيك غلين تورك)) لإسطبلات MRM، مسجلاً زمناً قدره 6.16.11 ساعات، وجاء في المركز الثالث، الفارس أحمد محمد صالح الشحي، على صهوة الجواد ((إلغران جاك)) لإسطبلات جميراً، مسجلاً زمناً قدره 6.16.30 ساعات. وحققت المركز الرابع الفارسة الأورغويانية لوبا فاريلا، على صهوة الجواد ((إتش إف إف فايبر)) لإسطبلات M7، مسجلة زمناً قدره 6.16.57 ساعات، تلاها في المركز الخامس الفارس حمد حميد التميمي، على صهوة الجواد ((إيول أرمور)) لإسطبلات TNT، مسجلاً زمناً قدره 6.16.57 ساعات.

تتويج الفائزين

قام اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وعادل الغيث نائب رئيس أول العمليات التجارية لمنطقة الخليج والشرق الأوسط ووسط آسيا بطيران الإمارات، بتتويج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، بحضور الدكتور غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الفروسية والسباق، واللواء الدكتور محمد عيسى العظب عضو مجلس الإدارة، المدير العام لنادي دبي للفروسية.

من جانبه، أشاد اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي بنجاح المهرجان، الذي يحظى بدعم واهتمام من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والذي يترجمه رصد جوائز مالية قيمة للفائزين في مختلف السباقات التي يشتمل عليها الحدث، مشيراً إلى أن الدعم الكبير لرياضة الآباء والأجداد من قبل القيادة الرشيدة، وأصحاب السمو الشيوخ، قاد إلى تعزيز ريادة الإمارات على خارطة الفروسية العالمية.

وأضاف الريسي أن مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، من الفعاليات الكبيرة التي ينتظرها سنوياً عشاق رياضة الفروسية وسباقات القدرة والتحمل، لما يحمله الحدث من منافسة قوية وجوائز قيمة، تعد بمثابة مكارم سخية من راعي المهرجان، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مهنئاً اللجنة المنظمة في مدينة دبي الدولية للقدرة، بمناسبة نجاح المهرجان، الذي أثبت تميزه الكبير، بعد ارتفاع أعداد المشاركين من الفرسان وملاك الإسطبلات، متمنياً التوفيق لجميع المشاركين في السباقات المقبلة.

نجاح

بدوره، أعرب اللواء الدكتور محمد عيسى العظب، عن سعادته بنجاح المهرجان بمختلف فعالياته، بعد مشاركة رائعة من نخبة الفرسان في مختلف السباقات، أبرزها مسك الختام كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة لمسافة 160 كلم السباق الأعلى تصنيفاً، الذي شهد مشاركة مرتفعة، رغم المعايير ومتطلبات التأهيل الخاصة بالمشاركة في السباق، متوجهاً بالشكر إلى جميع شركاء النجاح، وكل من ساهم في نجاح الحدث من جهات ومؤسسات وشركات راعية.

وأوضح العظب أن السباق الرئيس تميز بالندية والإثارة حتى الأمتار الأخيرة، والذي كان الحسم فيه لصالح الفارس ماجد المهيري من إسطبلات F3، إحدى الإسطبلات الرائدة في سباقات القدرة الحاصلة على العديد من الإنجازات والألقاب، مشيداً بالمستوى المميز في مختلف مراحل السباق، خاصة في المرحلة الخامسة الأخيرة، بعد المنافسة الساخنة بين الفرسان.

سعادة

من جهته، أبدى البطل ماجد المهيري سعادته البالغة بتحقيق أغلى إنجاز في مشواره الواعد، واعتلاء المنصة للمرة الثانية في المهرجان، حيث يعتبر الفوز بكأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، حلم وطموح فرسان العالم، مهدياً الفوز إلى ((فارس العرب)) صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، مالك إسطبلات F3.

وأفاد البطل المهيري بأن الإنجاز تحقق بعد محاولات عدة، أسفرت عن حصد المركزين الثاني والثالث، لينال أغلى لقب بعد تحضيرات مبكرة، ووضع خطة محكمة، مع الحرص على الالتزام بتعليمات المدرب، لا سيما أن الفرس تملك مخزوناً هائلاً من الطاقة في آخر محطات السباق، وينتظرها مستقبل مشرق في عالم السباقات، متوجهاً بالشكر إلى والده على دعمه الكبير، وإلى مدربي إسطبلات F3، وإلى جميع أفراد طاقم الإسطبل.

وكشف المهيري أن طموحه في المستقبل حصد بطولة العالم، بعد تحقيق إنجاز الكأس الذي يعد بمثابة بطولة عالم مصغرة، حيث لم يحالفه التوفيق في المشاركة بالبطولات العالمية السابقة خارج الدولة، متمنياً رفع علم الإمارات عالياً، والتتويج بالذهب في المحافل والاستحقاقات الدولية المقبلة.

سيف المزروعي: منافسة حتى الرمق الأخير

أبدى الوصيف سيف المزروعي وبطل النسخة الماضية رضاه عن النتائج التي حققها مع إسطبلات MRM بعد إحراز الوصافة للكأس، إلى جانب الإنجازات الخارجية بتتويجه بطلاً لسيف أمير قطر قبل نحو أسبوع، لافتاً إلى أنهم نافسوا على اللقب حتى الرمق الأخير من السباق، وجميع الخيول الحاصلة على المراكز الخمسة الأولى في السباق قدمت أداءً مبهراً خاصة الفرس الفائزة بالمركز الأول من إسطبلات F3.

وتوجه المزروعي بجزيل الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، على الدعم الكبير لفرسان الإمارات ولسباقات القدرة والتحمل، كما تقدم بالشكر إلى إسطبلات MRM وإلى المدرب إسماعيل محمد وجميع طاقم الإسطبل.

جمال المهيري: فخور بإنجاز ابني

قال جمال زعل بن كريشان المهيري والد البطل، إن شعوره لا يوصف بإنجاز ابنه الكبير في أغلى مهرجان يحمل اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مشيراً إلى أن ما يقدمه أبناؤنا في مختلف المسابقات والبطولات في رياضة الفروسية هو ثمرة الدعم الكبير من القيادة الرشيدة.

وأضاف بن كريشان لـ ((البيان))، إن سباقات القدرة تشغل وقت فراغ أبنائنا بصورة مثالية وتنعكس إيجاباً على الجانب الرياضي لهم، إضافة إلى الجوانب الأخرى المهمة التي تعززها هذه السباقات لدى شخصية الفرد، مؤكداً أن أبناء الإمارات محظوظون بوجود بطولات بهذا الحجم تقام سنوياً بفضل ما تحظى به من دعم من أصحاب السمو الشيوخ. وشدد بن كريشان على ضرورة تشجيع كل الأطراف للفرسان الواعدين، سواء الأسرة أو المدرسة، وهو ما تحقق مع ابنه ماجد .

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