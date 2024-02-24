خالد بن محمد بن زايد: أبوظبي وجهة رائدة لاستضافة كبرى البطولات الدولية

شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، جانباً من طواف الإمارات للدراجات الهوائية، الذي ينظمه مجلس أبوظبي الرياضي، بمشاركة 140 دراجاً يمثلون 20 فريقاً عالمياً، وذلك ضمن النسخة السادسة من الحدث الرياضي العالمي.

وتابع سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، انطلاق الدراجين في بداية المرحلة السادسة وقبل الأخيرة ((مرحلة الدار)) من الطواف، التي امتدت لمسافة 138 كم ومرت بأبرز المعالم السياحية والثقافية في أبوظبي، ومنها جزيرة ياس، ومنطقة ربدان، ومدينة خليفة، ومدينة زايد الرياضية، وجزيرة الريم، وقصر الحصن، وشارع الخليج العربي.

والتقى سموه فريق الناشئين في نادي أبوظبي للدراجات، مؤكداً سموه أن إمارة أبوظبي أصبحت وجهة رائدة لاستضافة وتنظيم كبرى الفعاليات والبطولات الرياضية الدولية، وعاصمة لاحتضان أبرز أنشطة رياضة ركوب الدراجات الهوائية، مثل طواف الإمارات، وبطولة العالم للدراجات الهوائية في المناطق الحضرية، ومهرجان ((بايك أبوظبي))، وغيرها من المنافسات الرياضية الأخرى، بفضل ما تحظى به من بنية تحتية رياضية متكاملة تسهم في تطوير رياضة الدراجات الهوائية وانتشارها على مستوى الدولة.

ورافق سموه، كل من: الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، وعارف العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، ومطر سهيل اليبهوني الظاهري، رئيس فريق الإمارات للدراجات الهوائية للمحترفين.

لقب

وفي نتائج السباق، تُوج البلجيكي تيم ميرلير دراج فريق سودال كويك ستيب بطلاً للمرحلة السادسة ((مرحلة الدار)) من الطواف، الذي ينظمه مجلس أبوظبي الرياضي، وقطع مسافة السباق المقدرة بـ138 كلم في 3:02:14 ساعات، متفوقاً على الوصيف الهولندي أرفيد دي كلاين دراج فريق تودور بروسايكلينج، والثالث الألماني فيل باوهاوس دراج بحرين فيكتوريوس. وأثبت ميرلير تميزه محققاً رقماً قياسياً فريداً بفوزه بثلاث مراحل في نسخة واحدة بعد فوزه بلقب مرحلة الظفرة ((الأولى)) ومرحلة دبي ((الرابعة))، وانفرد بالرقم القياسي لأكثر دراج فوزاً في طواف الإمارات ((5 مراحل)) متخطياً البطل السلوفيني تادي بوغاتشار ((4 مراحل)).

تتويج

شارك في مراسم تتويج الفائزين بالقمصان، عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، ومطر سهيل اليبهوني، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للدراجات، وراشد القبيسي الرئيس التنفيذي لشبكة أبوظبي للإعلام، وعدد من المسؤولين

إسدال ستار

ويسدل الستار اليوم على طواف الإمارات بإقامة المرحلة السابعة بمدينة العين ((مرحلة الشركة العالمية القابضة))، وتبلغ مسافتها 161 كلم.

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