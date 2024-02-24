سعود بن صقر يتوج الفائزين في «نصف ماراثون رأس الخيمة»

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أن دولة الإمارات تتمتع بمكانة مرموقة إقليمياً ودولياً على صعيد استضافة وتنظيم كبرى الفعاليات والبطولات الدولية، وذلك بفضل بنيتها التحتية المتطورة، ورؤيتها الطموحة لهذا القطاع، ما جعلها وجهة عالمية للسياحة الرياضية.

جاء ذلك خلال حضور سموه انطلاق النسخة الـ 17 من سباق ((نصف ماراثون رأس الخيمة 2024)) الذي أقيم في جزيرة المرجان، بمشاركة نخبة من أشهر العدائين الدوليين، وعدد كبير من أفراد المجتمع.

وأكد سموه، أن رأس الخيمة ماضية في تعزيز مكانتها على خارطة الرياضة العالمية، إيماناً بأهمية الرياضة كأحد العناصر المهمة لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز جودة الحياة، وترسيخ المشاركة المجتمعية، وإعلاء قيم التسامح وروح التعاون والشراكة البناءة.

وأشاد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بتنظيم السباق، الذي يعد أحد أبرز الأحداث الرياضية على أجندة سباقات نصف الماراثون محلياً وإقليمياً وعالمياً، مؤكداً سموه أن نجاح الحدث في استقطاب نخبة من العدائين العالميين عزز مكانة إمارة رأس الخيمة وجهة رياضية وسياحية عالمية، وأضاف إلى سجل إنجازاتها التنموية والاقتصادية.

وكان سموه قد أطلق شارة بدء السباق، الذي شمل مسافات 21 كيلومتراً للعداءات والعدائين المحترفين، و10 و5 و2 كيلومتر لأفراد المجتمع. وفي نهاية السباق توّج صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، الفائزين بالمراكز الأولى، مشيداً بالأداء المتميز للمتسابقين، وقوة المنافسة.

ويحظى سباق نصف ماراثون رأس الخيمة سنوياً، بمشاركة نخبة من العدائين المصنفين، وحضور جماهيري كبير من داخل وخارج الدولة، كما يمتاز بمتابعة إعلامية كبيرة من مختلف المؤسسات المحلية والإقليمية والعالمية.

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