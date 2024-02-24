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أرسنال يدك مرمى نيوكاسل يونايتد برباعية في الدوري الإنجليزي

2/24/2024 7:17:17 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

واصل فريق أرسنال سلسلة انتصاراته بالفوز على ضيفه نيوكاسل يونايتد بنتيجة 1/4 مساء السبت، على ملعب الإمارات ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

تقدم أرسنال بهدف سجله زفين بوتمان مدافع نيوكاسل يونايتد بالخطأ في مرماه بالدقيقة 17.

وأضاف كاي هافيرتز وبوكايو ساكا وجاكوب كيويور الأهداف الثاني والثالث والرابع للفريق اللندني في الدقائق 24 و65 و69.

وأحرز جو ويلوك الهدف الوحيد للضيوف في الدقيقة 84.

حقق أرسنال انتصاره السادس على التوالي في بطولة الدوري ليرفع رصيده إلى 58 نقطة في المركز الثالث ليواصل المنافسة الشرسة على اللقب مع مانشستر سيتي 59 نقطة وليفربول صاحب الصدارة بـ 60 نقطة.

أما نيوكاسل يونايتد تجمد رصيده عند 37 نقطة في المركز الثامن بعدما خسر مباراته رقم 11 في الدوري هذا الموسم.

وفي لقاءات أخرى أقيمت السبت، فاز مانشستر سيتي بصعوبة على مضيفه بورنموث بنتيجة 1/صفر، وسقط مانشستر يونايتد أمام ضيفه فولهام بنتيجة 2/1، وتغلب كريستال بالاس على بيرنلي 3/صفر، وأستون فيلا على نوتنجهام فورست بنتيجة 2/4 بينما تعادل برايتون مع إيفرتون بنتيجة 1/1.

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