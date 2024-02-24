أقسام الشعر والشعراء 2 ـ 2

طريق الشعر طويل، وسبيله هو السبيل، لأنه يحتاج من الشاعر إلى موهبة وثقافة وتأهيل.

وقد سُمي الشاعرُ شاعراً، لأنه يشعر بما لا يشعر به غيره.

وتكبر حاجة الشاعر إلى العروض، ليكون له معياراً وميزاناً، وحاجته إلى النحو أكبر، وذلك لإصلاح لسانه، وإقامة إعرابه، أما إذا أراد أن يتعرف مسالك الشعراء، ويتعلم مذاهبهم، فلا مندوحة له عن رواية الشعر وحفظه. فإذا لم يجتمع له ما ذكرنا أو شيئاً منه فلا ينبغي أن يتعرض لقول الشعر. ثمّ بعد ذلك كله يختلفون جودة ومكانة. فالشاعر إذا لم يكن عنده توليد معنى ولا اختراعه، أو استظراف لفظ وابتداعه.. كان اسم الشاعر عليه مجازاً كما قيْلَ لِلْخَلِيْلِ بن أَحْمَد: لِمَ لَا تَقُوْلُ الشِّعْرَ؟ فَقَالَ: يَأْبَانِي جَيِّدُهُ وَآبِي رَدِيْئَهُ. وَقِيْلَ لِلْمُفَضلِ: لِمَ لَا تَقُوْلُ الشِّعْرَ وَأَنْتَ أَعْلَمُ النَّاسِ بِهِ؟ قَالَ: عِلْمِي بهِ يَمْنَعُنِي مِنْهُ. وَوَجَاهَةُ الحُطَيْئَةِ فِي الشِّعْرِ وَطُوْلُ بَاعِهِ فِيْهِ أَشْهَرُ أَنْ يُخْفَى، وحينما احْتُضِرَ قِيلَ لَهُ أَوْصِ قال أُوصِيكُمْ بِالشِّعْرِ..

الشِّعْرُ ‌صَعْبٌ ‌وَطَوِيْلٌ ‌سُلَّمُه

إِذَا ارْتَقَى فِيْهِ مَنْ لَا يَعْلَمُه

زلَّتْ بِهِ إِلَى الحَضيِضِ قَدَمُه

يُرِيْدُ أَنْ يُعْرِبَهُ فَيعجِمُه.

قال حكيم: لا يزال المرء مستوراً ما لم يصنع شعراً، فشعره ترجمان علمه. وقال الجاحظ: من صنع شعراً فقد استهدف؛ فإن أحسن فقد استعطف، وإن أساء فقد استقذف. وقال حسان رضي الله عنه: وإنما الشعر لب المرء يعرضه ... على المجالس إن كيساً وإن حمقا

وقال ابن مناذر:

لا تقل شعراً ولا تهمم به ... وإذا ما قلت شعراً فأجد

قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ:

‌الشُعَرَاءُ ‌فاعْلَمَنَّ ‌أرْبَعَهْ ... فشاعِرٌ يَجْري وَلا يُجْرَى مَعَهْ

وَشاعِرٌ يُنْشِدُ وسْطَ المَعْمَعَهْ ... وشاعِرٌ مِنْ حَقِّه أنْ تَسْمَعَهْ..

وشاعِرٌ مِنْ حَقِّه أنْ تَصْفَعَهْ!

قال الجاحظ: الشعراء: الفحل الخنذيذ، ودونه المفلق، ودونه الشاعر فقط، والرابع الشعرور. - وقد جروا على أن يصفوا الشاعر المفلق بالنابغة، فلم يلقب به إلا قليل.