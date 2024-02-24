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والدة نافالني تتسلم جثته

2/24/2024 7:17:17 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

سلمت السلطات الروسية جثة المعارض الروسي، أليكسي نافالني، إلى والدته، حسبما أكدت ذلك، أمس، المتحدثة باسمه، كيرا يارميش، على منصة ((إكس)).

وكان أقارب نافالني وفريقه المعاون يناشدون السلطات منذ أيام لتسليم جثة نافالني بعد وفاته، الأسبوع الماضي، في مجمع سجون روسي في سيبيريا عن عمر يناهز 47 عاماً، بحسب ما أعلن الكرملين حينها.

وقالت يارميش: ((تم تسليم جثة أليكسي إلى والدته.. شكراً جزيلاً لجميع أولئك الذين طالبوا بذلك معنا)). وأضافت: ((إن والدة نافالني، التي سافرت إلى السجن في أقصى شمال روسيا، حيث احتجز ابنها، بعد علمها بوفاته، لا تزال في بلدة سالخارد القريبة)).

وتابعت: ((الجنازة لا تزال معلقة.. لا نعرف ما إذا كانت السلطات ستتدخل لتنفيذ ذلك، كما تريد الأسرة، وكما يستحق أليكسي.. سنبلغكم بمجرد ورود أخبار)). إلى ذلك دعت مجموعة السبع، مساء أمس، روسيا إلى ((توضيح كامل لملابسات)) وفاة نافالني، مؤكدة أنه ((ضحى بحياته مناضلاً)). وقال قادة المجموعة التي تضم الولايات المتحدة، وبريطانيا، واليابان، وألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وكندا، في بيان مشترك، إثر قمة عبر تقنية ((الكونفرانس فيديو))، في ظل الرئاسة الإيطالية: ((نشيد أيضاً بالشجاعة الاستثنائية لأليكسي نافالني)).

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