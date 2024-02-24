زيلينسكي يتعهد بالنصر وإنزال الهزيمة بروسيا

تعهد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس، بإنزال الهزيمة بروسيا، مع دخول الحرب عامها الثالث، فيما تواصل القوات الأوكرانية القتال على الرغم من تراجع المساعدات الغربية، بينما تحقق القوات الروسية مكاسب جديدة.

وفي كلمة ألقاها في مطار ((غوستوميل)) العسكري، قرب كييف، الذي شهد معركة مع القوات الروسية في الأيام الأولى للحرب، أعلن زيلينسكي: ((إننا نقاتل من أجل ذلك. منذ 730 يوماً من حياتنا. وسننتصر، في أفضل يوم من حياتنا)).

كان زيلينسكي محاطاً برئيس المفوضية الأوروبية، أورسولا فون ديرلاين، ورئيس الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، ورئيس وزراء كندا، جاستن ترودو، ونظيره البلجيكي، ألكسندر دي كرو، الذين حضروا إلى كييف، لإحياء الذكرى الثانية للحرب الأوكرانية.

في رسالة بمناسبة الذكرى الثانية أشاد العاهل البريطاني، الملك تشارلز الثالث ((بعزم وقوة الشعب الأوكراني))، فيما حث أمين عام حلف شمال الأطلسي ((الناتو))، ينس ستولتنبرغ، أوكرانيا وحلفاءها على ((الحفاظ على بأسها وشجاعتها))، كما أشادت فون دير لايين ((بالمقاومة الاستثنائية))، التي أبدتها أوكرانيا، وقال قائد الجيش الأوكراني أولكسندر سيرسكي إنه واثق من النصر ((لأن النور ينتصر دائماً على الظلام))، لكن المشهد العام يظل قاتماً بالنسبة لكييف في ظل عرقلة الكونغرس حزمة مساعدات حيوية بقيمة 60 مليار دولار، وتأخير وصول إمدادات أوروبية موعودة، بينما تكثف روسيا هجومها في الشرق، وكانت بلدة ماريينكا المدمرة بالقرب من دونيتسك، آخر النقاط الساخنة التي سيطرت عليها بعد أفدييفكا شديدة التحصين يوم 17 فبراير الجاري.

وأعلنت بريطانيا حزمة عسكرية جديدة بقيمة 245 مليون جنيه استرليني، للمساعدة في تعزيز إنتاج ((ذخائر مدفعية تشتد الحاجة إليها)) لأوكرانيا، فيما شدد رئيس الوزراء، ريشي سوناك، في بيان سابق على أن ((هذا هو الوقت المناسب لنبرهن أن الروس لن ينتصروا أبداً، ولنقول مرة أخرى: إننا سنقف مع أوكرانيا اليوم وغداً)).

في الغضون أعلن زيلينسكي أنه وقعّ اتفاقين أمنيين ثنائيين مع كندا وإيطاليا، في إطار سعي كييف لتمتين تحالفاتها الغربية، وجاء في منشور لزيلينسكي على ((تيليغرام))، احتفاء بالتوصل لاتفاق أمني مع كندا أن ((أوكرانيا اليوم أقوى مما كانت عليه قبل عامين))، منوهاً بأن الاتفاق ((يعزز موقف شعبنا وخصوصاً جنودنا)).

ووجه زيلينسكي الشكر إلى رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، الذي يزور كييف، وألمح مكتب ترودو إلى أن النص ((يفصل التعهدات الأساسية، طويلة الأمد لكندا على صعيد مواصلة دعم أوكرانيا)). في المجموع ستوفر كندا مساعدات مالية وعسكرية لكييف بنحو 2.2 مليار دولار، خلال 2024، وفق المكتب.

قبيل ذلك أعلن زيلينسكي توقيع اتفاق أمني مع إيطاليا، بالتزامن مع زيارة ميلوني لكييف، وقال إن ((هذه الوثيقة ترسي قواعد صلبة لشراكة أمنية بعيدة المدى بين أوكرانيا وإيطاليا)).

بينما أعلنت فون دير لايين خلال الزيارة أن الاتحاد الأوروبي سيوفر مارس المقبل 4.5 مليارات يورو لكييف، وهي شريحة أولى من حزمة مساعدات بـ50 مليار يورو، صادق عليها قادة دول التكتل فبراير الجاري، تتضمن قروضاً بـ33 مليار يورو، وهبات بـ17 ملياراً على 4 سنوات.

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