ماكرون في مواجهة غضب المزارعين الفرنسيين

اقتحم عشرات المتظاهرين الفرنسيين، أمس، معرض الزراعة الدولي في باريس، واشتبكوا مع قوات الشرطة، لحظة وجود الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في المكان، للقاء ممثلي النقابات، قبل قيامه بجولة في المعرض، وسط حضور كثيف للشرطة.

وقال ماكرون، بعدما تناول وجبة الإفطار مع مسؤولي النقابات: ((أدعو الجميع هنا إلى الهدوء))، معلناً ((الالتزام بتحديد الأسعار)) لتحسين أوضاع المزارعين، بالإضافة إلى مساعدات نقدية طارئة.

ولم يؤكد ماكرون ما إذا كان سيُلغي جولته المقرّرة في المعرض، لأسباب أمنية. وأضاف: ((أقول هذا لجميع المزارعين، أنتم لا تساعدون أياً من زملائكم من خلال تكسير منصات العرض، أنتم لا تساعدون أياً من زملائكم من خلال منع العرض، وامتناع العائلات من القدوم بسبب الخوف)). وحذر من أن ((ذلك يؤدي إلى نتائج عكسية))، مقترحاً عقد لقاء مع المنظمات النقابية خلال ثلاثة أسابيع في قصر الإليزيه.

ومن المتوقع أن يستقبل أكبر معرض زراعي في فرنسا، 600 ألف زائر، على مدى أيام انعقاده التسعة.

مطاردة ماكرون

ودخل متظاهرون غاضبون المعرض دون تفتيشهم قبل الافتتاح الرسمي، كان بينهم مزارعون من نقابات رئيسة، مثل: النقابة الكبيرة للمزارعين (FNSEA)، ونقابة ((المزارعين الشباب))، و((التنسيقية الريفية)).

وبينما سعى هؤلاء إلى توجيه الكلام لماكرون، تشاجروا واشتبكوا مع الأجهزة الأمنية، التي حاولت قطع الطريق عليهم، إثر ذلك، نشر عدد كبير من عناصر الشرطة داخل المعرض، وتم احتواء المتظاهرين، وسط صيحات الاستهجان. وصاح بعض المتظاهرين بعبارات ((ماكرون استقِل!))، ((مطاردة ماكرون مفتوحة)).

وبعدما تحدث ماكرون مع صحافيين، قالت المتحدث باسم ((اتحاد الفلاحين))، لورانس ماراندولا: ((لم نتلقَ شيئاً مهماً، باستثناء الالتزام بالأسعار الدنيا التي سيتم تحديدها على أساس تكلفة الإنتاج)).

ووفقاً للنقابات، فإن هذا يعد التزاماً جديداً، يتجاوز القوانين الفرنسية الحالية، التي تهدف إلى ضمان أجور المنتجين.

وعادة يقضي الرؤساء الفرنسيون ساعات، أو حتى النهار كاملاً، في المعرض الزراعي، الذي شهد بعض الحوادث أثناء حضورهم. ففي 2008، شتم الرئيس نيكولا ساركوزي رجلاً رفض مصافحته، وتوجه إليه قائلاً: ((أغرب عن وجهي!)). كما استقبل الرئيس فرانسوا هولاند، بصيحات استهجان، وبإهانات من قبل مربّي الماشية في 2016.

مناظرة لم تحصل

وانفجرت الأزمة التي كانت تختمر منذ الخريف، بدءاً من 18 يناير الماضي، تخلّلها إغلاق طرق سريعة على مدى أسبوعين، لكن أُعيد فتحها مطلع فبراير الجاري.

في الغضون، أصدر رئيس الحكومة الفرنسية، غابرييل أتال، إعلانات تتعلّق بعشرات الموضوعات، من المبيدات الحشرية إلى المعايير، والتبسيط الإداري، ومساعدة مربي الماشية، وقانون جديد يكرّس الزراعة كمصلحة أساسية للدولة.

وتدين المنظمات البيئية غير الحكومية التدهور البيئي، خصوصاً على خلفية استعمال المبيدات الحشرية، إلا أن خطابها بشأن الزراعة المكثفة، ليس مسموعاً بما فيه الكفاية، في مواجهة احتجاجات المزارعين.

ووافق هؤلاء على فتح الطرقات، على اعتبار أن مطالبهم بدأت تؤخذ في عين الاعتبار من قبل السلطة التنفيذية، لكنهم ما زالوا يطالبون باتخاذ إجراءات سريعة وملموسة، لتحسين دخلهم، وتلبية مطلبهم بصون كرامتهم.

كما أبدى أعضاء النقابات الكبرى، خصوصاً نقابات زراعة الحبوب، غضباً، عندما علموا أن ماكرون يعتزم إقامة ((مناظرة كبرى))، أمس، بينهم وبين منظمات غير حكومية، من ضمنها جماعة ((انتفاضات الأرض)) البيئية المتطرفة.

وأكد ماكرون، أنه ((لم يفكر أبداً في توجيه)) دعوة لهذه المجموعة، التي عُرفت مارس الماضي، خلال يوم من الاشتباكات العنيفة حول موقع بناء خزان اصطناعي للمياه.

بينما أُلغيت المناظرة الكبرى التي تعد علامة مميزة لدى ماكرون، إذ شارك الأخير في نقاش غير رسمي مع مزارعين وممثلين عن المنظمات النقابية.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز