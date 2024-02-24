سفينة شحن استهدفها الحوثيون تنذر بكارثة بيئية

حذرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) من أن سفينة شحن في خليج عدن تعرضت لهجوم شنه الحوثيون، تتسرب إليها المياه وتركت بقعة نفطية ضخمة في كارثة بيئية قد تتفاقم.

وتعرضت سفينة الشحن روبيمار التي تحمل أسمدة قابلة للاحتراق، لأضرار في هجوم حوثي الأحد.

وأكدت القيادة المركزية الأمريكية الجمعة أن السفينة راسية ولكن المياه تتسرب إليها، وتركت بقعة نفط بطول 18 ميلاً. وقالت إن السفينة ((كانت عندما تعرضت للهجوم تنقل أكثر من 41 ألف طن من الأسمدة، يُحتمل أن تتسرب إلى البحر الأحمر وتؤدي إلى تفاقم هذه الكارثة البيئية)).

وأمس، أعلنت القوات الأمريكية أنها أسقطت الجمعة ثلاث مسيّرات انقضاضية قرب سفن للشحن التجاري في البحر الأحمر ودمرت سبعة صواريخ كروز مضادة للسفن، غداة ضربها أربع مسيّرات كانت معدّة للإطلاق في اليمن.

وأعلنت ((سنتكوم)) في بيان أن قوات أمريكية تمكّنت في وقت مبكر الجمعة من ((إسقاط ثلاث مسيّرات انقضاضية حوثية قرب عدد من سفن الشحن التجاري تعمل في البحر الأحمر. ولم تُصب السفن بأي أضرار)). وفي بيان صدر في وقت لاحق، قالت ((سنتكوم)) إن القوات الأمريكية دمرت ((سبعة صواريخ كروز مضادة للسفن تابعة للحوثيين كانت معدة للإطلاق باتجاه البحر الأحمر)).

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