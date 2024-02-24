الحرب الروسية الأوكرانية.. مآلات وسيناريوهات

دخلت الحرب في أوكرانيا - أو كما تُطلق عليها روسيا: العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - عامها الثالث، دون مؤشرات تلوح في الأفق حول تسوية محتملة يمكن من خلالها وضع أوزار الحرب التي بلغت أصداؤها العالم برمته، رشحت عنها جملة ضغوطات اقتصادية، وتداعيات متنامية، على صعد عدة، شكلت أوضاعاً خانقة، لا سيما للاقتصادات الناشئة حول العالم. أطلقت أوكرانيا الصيف الماضي ((الهجوم المضاد))، الذي لم يؤت نتائج مرجوة منه، ما أفشل ((رهان الغرب)) على إلحاق الهزيمة بروسيا، بعدما أخفق مسلسل ((حزم العقوبات)) الأوروبية والأمريكية، المتعاقبة، على روسيا، في ليّ ذراع الكرملين في موسكو، أو إجباره على اتخاذ خطوات للوراء.

كما لم تجدِ المساعدات الأوروبية والأمريكية، والدعم المتصل والمتواصل لأوكرانيا، في تحريك الوضع القائم، بخلاف تغييره، ما خلق ((إحباطاً)) لدى حلفاء أوكرانيا الغربيين، فضلاً عن شعوب أوروبية ((مثقلة))، جراء الدعم الاقتصادي لأوكرانيا، على مدار عامين، زاد وطأة ما تعانيه من ضغوطات محلية.

بلغت حزم المساعدات (المالية، والإنسانية، والعسكرية) المقدمة من الاتحاد الأوروبي إلى أوكرانيا، 85 مليار يورو منذ اندلاع الحرب، طبقاً لبيانات كشف عنها رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميهال.

وتظهر إحصاءات معهد ((كيل))، المتخصص في رصد حجم هذه المساعدات، أن واشنطن منحت كييف مساعدات ((عسكرية)) بقيمة 44 مليار دولار. فيما تصدرت ألمانيا قائمة الدول الأوروبية، المانحة لأوكرانيا، بمساعدات وصلت إلى 18 مليار دولار.

وفيما لا تزال الإحصاءات متضاربة بشأن حصيلة ضحايا وخسائر الحرب للطرفين، فإن الأمم المتحدة وصفت حجم الخسائر في أحدث تقاريرها بـ((المروع)). بينما قدّر صندوق النقد خسائر الاقتصاد العالمي، جراء الحرب الروسية الأوكرانية بـ2.5 % من الناتج المحلي الإجمالي.

وهنا يرصد محللون في تصريحات متفرقة لـ((البيان)) أبرز السيناريوهات التي تنتظرها الحرب في عامها الثالث، ومدى إمكانية الجلوس إلى طاولة المفاوضات بعد إنهاك جميع الأطراف. وكذلك مدى تأثير التطورات السياسية المرتقبة - الناجمة عن نتائج الانتخابات المنتظرة في عدد من الدول - على الحرب والتعامل معها، خاصة في حالة ما إن فاز الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في الانتخابات الرئاسية، نوفمبر المقبل.

توقعات بالاستمرار

يقول المحلل السياسي الروسي، أندريه أنتيكوف: ((حالياً لا توجد مؤشرات تؤكد أن العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا ستنتهي في وقت قريب))، مبرراً ذلك بموقف كييف الرافض لفكرة الحوار مع موسكو، المتقبلة له، والمنفتحة عليه، لدرجة أن أوكرانيا تبنت قانوناً يمنع إجراء أي مفاوضات مع الجانب الروسي.







وتطرقت تقارير إلى ضغوطات أوروبية، في الكواليس، على أوكرانيا، للقبول بالمفاوضات مع روسيا، للتوصل إلى حلول وسط، إلا أن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، نفى سابقاً وجود ضغوطات أوروبية أو أمريكية على بلاده، للانخراط في مفاوضات أو التنازل عن شيء ما، على حد تعبيره. كما لا يزال حلفاء كييف مستمرين في دعمها.

ويفسر أنتيكوف في حديثه مع ((البيان))، ذلك بوجود مطالب أوكرانية، ملحة، من روسيا بضرورة تخليها عن المناطق الأربع التي سيطرت عليها موسكو في أعقاب الحرب، وهي: لوهانسك، ودونيتسك، وزاباروجيا، وخيرسون. كذلك عن شبه جزيرة القرم، وهو شرط مرفوض روسياً، إذ تصر موسكو على أن تكون المفاوضات مع كييف قائمة على الواقع الحالي، القائم في ساحات القتال.

شروط موسكو

ويعدد أنتيكوف قائمة شروط موسكو، قائلاً: ((تطالب روسيا بتحديد عدد الأسلحة المستخدمة في أوكرانيا، وحيادها بعدم انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي ((الناتو))، أو الاتحاد الأوروبي، وحظر الأحزاب، والحركات القومية))، مسلطاً الضوء على موقف كل منهما عسكرياً، حيث يضيف: ((في ساحة القتال، تم تحرير أفدييفكا، المدينة الواقعة إلى الشمال من عاصمة إقليم دونيتسك، وهو إنجاز كبير للجيش الروسي، وبذلك موسكو أكثر استعداداً لتحقيق مزيد من التقدم في ساحات القتال)).

ويفيد بأن ما عزز معنويات الجيش الروسي، هو فشل أوكرانيا في ((الهجوم المضاد)) الصيف الماضي، رغم التجهيزات التي أعدت له، و((رهانات الغرب)) على كسر التفوق العسكري الروسي، وإجبار القوات على التراجع، ما رسّخ قوة موسكو على الأرض، وبعث ((رسائل واضحة)) إلى كييف وحلفائها الغربيين.

تباهى المسؤولون الروس، في غير مناسبة، بالتقدم المتحقق في الميدان، مؤكدين تكبّد الاتحاد الأوروبي لخسائر كبيرة، جراء دعمها القائم لأوكرانيا، في طليعتهم، الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عندما صرح يناير الماضي، أن ((الغرب أراد هزيمة بلاده من خلال العقوبات، ودعم أوكرانيا، غير أنه هو الذي تضرر جراء ذلك)).

كما سبق ووصف وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الولايات المتحدة بأنها ((دمّرت أوروبا))، وقال إن أمريكا تضر بمن وصفهم بـ((أتباعها الأوروبيين))، كما أن واشنطن تعرّضهم للإفلاس، مستفيدة على الجانب الآخر في تحقيق مكاسب اقتصادية واسعة جراء ذلك (في إشارة للصادرات الأمريكية من الغاز المسال إلى أوروبا).

ويتابع أنتيكوف أنه وفق تقارير رسمية تعاني أوكرانيا نقصاً حاداً في الأسلحة والجنود، ذلك يدفعها إلى تبني قانون جديد للتعبئة، وتجنيد 500 ألف جندي إضافي، للمشاركة في القتال.

ويؤكد أنه حال موافقة الولايات المتحدة على ضخ المزيد من المساعدات، عسكرية أو مالية، لأوكرانيا، فإن أمد الحرب سيطول، لكن حالما قطعت هذه المساعدات حينها ستكون الطريق مفتوحة أمام الجيش الروسي في حصد المزيد من التقدم على الأرض، بالتالي سيقرب موعد المفاوضات.

ويعتقد أنتيكوف بأنه حال فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، سيقترب مصير حسم الحرب، أما حال كسب الديمقراطيون وبقوا في البيت الأبيض، فسوف يطول أمد الحرب، ولن تنتهي في القريب المنظور.

سيناريوهات متوقعة

يصرح الباحث ومدير وحدة الدراسات الروسية في مركز الدراسات العربية الأوراسية، ديمتري بريجع، لـ((البيان))، إن ((التوقعات لأوضاع أوكرانيا في العام الثالث من الحرب محل تشدد وتحسنات محتملة، وهو سيناريو يعكس الدوران المستمر للأحداث في المنطقة.. من الممكن أن يزداد التصعيد خلال الأشهر المقبلة، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في روسيا، حيث يرى بعض الفاعلين السياسيين في روسيا فرصة لاستخدام التوتر في أوكرانيا لتعزيز مواقعهم)).







لكنه عاد وتوقع حدوث ((تغييرات سياسية دولية تسهم في تخفيف التوترات، وربما يكون هناك توجه نحو سياسة جديدة في أوكرانيا. ومع ذلك، يبدو أن حلولاً شاملة للمشاكل الدائرة حول أوكرانيا، بما في ذلك النزاع في المناطق الشرقية التي ضمتها روسيا، ليست قريبة المنال في المستقبل القريب)). ويضيف: ((يتعين علينا الاستعداد لاستمرار الوضع المعقد في المنطقة، مع الأمل في أن تتجه الأحداث نحو الاستقرار والحوار في الفترة الزمنية المتوسطة إلى الطويلة)).

ويحلل الباحث في مركز الدراسات العربية الأوراسية الموقف، قائلاً: ((الغرب قد يفرض المزيد من العقوبات على روسيا بسبب وفاة المعارض الروسي، ألكسي نافالني، وفي نفس الوقت الدعم الحالي المقدم منهم لأوكرانيا غير كافٍ، إذا ما أضفنا إلى ذلك قرب الانتخابات الرئاسية الروسية، فقد تكون هي الأخرى عاملاً لمزيد من اشتعال الحرب! لذا، المعركة طويلة الأمد وليست بالسهلة)).

ويطرح الباحث في الشأن الروسي عدة أسئلة حال الإجابة عنها سيتضح الموقف: ((هل سيتم قبول وجود بوتين في السلطة أم لا حال الموافقة على التفاوض؟ هل سيتم الضغط على أوكرانيا للتفاوض مع روسيا؟ هل سيستمر الدعم الغربي لكييف لمواصلة حربها ضد موسكو؟)).

ويواصل: ((الانتخابات الأوكرانية المقبلة ستكون على صفيح ساخن بين زيلينسكي، والقائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني، الذي استقال من منصبه، وهو يمتلك شعبية ضخمة تصل إلى 80 % (مقابل زيلينسكي 60 %). هذا يعني أن سياسة زيلينسكي تسببت في خسارة له في الداخل الأوكراني)).

مخاوف غربية

رصدت تقارير، نهاية العام الماضي، معلومات حول لقاءات ومحادثات جمعت مسؤولين أوروبيين وأمريكيين، تضمنت مفاوضات سلام محتملة بين أوكرانيا وروسيا، بهدف إنهاء الحرب المستمرة منذ 24 فبراير 2022.

وطبقاً لما كشفت عنه تلك التقارير، فإن المحادثات تضمنت وضع خطوط عريضة لما يمكن أن تتخلى عنه كييف في سبيل التوصل إلى ((اتفاق سلام)) ينهي الحرب مع موسكو، في وقت تثار مخاوف غربية من بلوغ الحرب طريقاً مسدوداً، في ظل عدم قدرة الأوروبيين والأمريكيين على مواصلة دعم أوكرانيا (جراء الكلفة الباهظة التي تتكبدها بروكسل في سياق دعمها لكييف، في ظل ما تعانيه الاقتصادات الأوروبية من ضغوطات واسعة، تحمل في طياتها تأثيرات اجتماعية، وتداعيات سياسية أوسع).

بيد أن محللين استبعدوا هذا السيناريو على المدى المنظور، خاصة مع تعنّت جميع الأطراف، وتمسكهم الثابت بمواقفهم، رغم الخسائر الكبيرة التي تكبدتها أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون، المثقلون بـ((فاتورة اقتصادية باهظة))، جراء الدعم، علاوة على ((فاتورة بدائل الغاز الروسي)) بعدما فطمت أوروبا نفسها عنه، أول الحرب، وتوجهها لمصادر بديلة - على رأسها الغاز المسال الوارد من الولايات المتحدة - أغلى في تكلفته من الغاز الروسي.

بينما يعتقد مراقبون أن الوضع مرشّح للاستمرار على ما هو عليه، لجهة حرب ((استنزاف)) طويلة، لا غالب فيها حالياً، فيما يرجّحون أن تؤثر التطورات السياسية والانتخابات المرتقبة، مثل: الانتخابات الرئاسية الروسية ونظيرتها الأمريكية، على مجرى الحرب، ومسارها المحتمل، مع إمعان النظر في احتمالات تغيير اتجاهات السياسات وفق نتائج الانتخابات.

تسوية غير مطروحة

إلى ذلك يقدّر المحلل السياسي، الأستاذ في مدرسة الاقتصاد العليا الروسية، رامي القليوبي، أن العام الثالث للحرب ستتواصل فيه عملية الاستنزاف العسكري والاقتصادي لأوكرانيا مع تحقيق روسيا بعض الانتصارات التكتيكية كالسيطرة على بعض البلدات والمدن.







ويقول: ((هذه الانتصارات ستكون تكتيكية، وليست استراتيجية، فمن الواضح أن روسيا غير قادرة على إحكام السيطرة على المدن الكبرى، مثل: كييف أو أودسيا، إذ تدور المعارك في محيط المناطق التي ضمتها إلى سيادتها)).

ويؤكد القليوبي أن ((حدوث تسوية أمر مستبعد، لأن الوضع في أوكرانيا أصبح يشبه شمال قبرص، أو جزر الكوريل، المتنازع عليها بين روسيا واليابان، فحسب القانون الدولي لا يجوز تجزئة الدول، لكن في نفس الوقت، الشعوب لها حق تقرير المصير)).

ويتوقع الأستاذ في مدرسة الاقتصاد العليا الروسية أن ((السيناريو الأقرب هو تجميد النزاع مع الاعتراف الغربي الضمني بالوجود الروسي في مناطق شرق أوكرانيا دون وجود اعتراف دولي رسمي)).

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