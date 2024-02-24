«أبو جبريل» ذبح حصانَين لإطعام أطفاله وجيرانه في جباليا

في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة، وفي ظلّ تفشّي الجوع اضطر أبو جبريل إلى ذبح حصانَيه لإطعام أطفاله وجيرانه. يقول أبو جبريل (60 عاماً) ((لا خيار أمامنا إلّا ذبح الحصان لإطعام الأطفال، الجوع يقتلنا، لا توجد أية أنواع من الخضروات، ولا طحين ولا مياه شرب)).

ويضيف: ((لدي حصانان كنت أشتغل عليهما في أرضي الزراعية في بيت حانون، دمّروا بيتي وجرفوا أرضي. قرّرت ذبح الحصانين لمساعدة عائلتي وعائلات أقاربي وجيراني في الحصول على الطعام)). فرّ أبو جبريل من بيت حانون القريبة من مخيم جباليا عندما اندلعت الحرب. وبات منزله مع عائلته عبارة عن خيمة بالقرب من مدرسة الفالوجا التابعة لـ((الأونروا)) والتي تؤوي نازحين. قبل الحرب، كانت المياه الملوّثة وانقطاع التيار الكهربائي مشكلة في المخيّم المكتظ بالسكّان. وكان الفقر الناجم عن ارتفاع معدّلات البطالة مشكلة أخرى بين سكّانه الذين يزيد عددهم على 100 ألف نسمة.

الآن، بدأ الطعام ينفد في ظلّ عدم قدرة وكالات الإغاثة على الوصول إلى المنطقة، جراء القصف وسرقة الشاحنات القليلة التي تحاول العبور. وأفاد برنامج الأغذية العالمية هذا الأسبوع بأنّ فرقه أبلغت عن ((مستويات غير مسبوقة من اليأس))، بينما حذّرت الأمم المتحدة من أنّ 2,2 مليون شخص باتوا على شفا المجاعة.

تسوّل

في المخيّم، ينتظر أطفال بترقّب بينما يحملون علَباً بلاستيكية وأواني طهي مكسّرة للحصول على الطعام القليل المتاح.

ومع تضاؤل الإمدادات بالغذاء وارتفاع الأسعار، يشكو شاب من أنّ سعر كيلو الأرز ارتفع من سبعة شيكل (1,90 دولار) إلى 55 شيكلاً. ويقول بغضب، مشيراً إلى طفل بجانبه، ((نحن الكبار لا يهمّنا... أمّا الصغار الذين تبلغ أعمارهم أربع وخمس سنوات، فما الذي ارتكبوه من ذنب كي يناموا جائعين ويستيقظوا جائعين؟)).

وحذّرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) من أنّ النقص المقلق في الغذاء وتزايد سوء التغذية والأمراض، قد يؤديان إلى ((انفجار)) في وفيات الأطفال في غزة.

ويتم التداول على مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو لطفل اسمه محمود فتوح، وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة، نتيجة انعدام الغذاء، وفق ما قالت وزارة الصحة في القطاع المحاصر.

ويعاني واحد من كل ستة أطفال دون الثانية من العمر في غزّة من سوء التغذية الحاد، وفق تقديرات لمنظمة اليونيسف نُشرت في 19 فبراير.

بقايا فاسدة

وفي محاولة لسدّ جوعهم، اعتاد سكان قطاع غزة على تناول بقايا الذرة الفاسدة والأعلاف الحيوانية غير الصالحة للاستهلاك البشري وحتّى أوراق الشجر.

وتقول امرأة موجودة في المخيم ((لا أكل ولا شرب... ولا طحين))، مضيفة ((بدأنا نتسوّل من الجيران، ولا شيكل في الدار. ندقّ الأبواب في الحارة ولا أحد يعطينا مالاً)).

وتتصاعد حدّة التوتر في جباليا بسبب نقص الغذاء وتداعياته، فيما نُظّمت الجمعة وقفة احتجاجية شارك فيها عشرات الأشخاص. وحمل طفل في التظاهرة لافتة كتب عليها ((لم نمت من القصف ولكننا نموت من الجوع)). ورفع آخر عالياً لافتة كُتب عليها ((المجاعة تنهش لحومنا وأجسادنا))، بينما هتف المتظاهرون ((لا لا للجوع، لا لا للإبادة الجماعية، لا لا للحصار)).

لم يخبر أبو جبريل أحداً بقراره ذبح الحصانَين. طبخ اللحم مع الأرز، وقدّمه لعائلته وجيرانه.

ورغم الحاجة، يقول إنّه لا يزال قلقاً بشأن ردّات فعلهم. ويضيف ((لا أحد يعرف أنّه يأكل لحم حصان)).

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