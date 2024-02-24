«باريس2».. تقارير عن «صفقة» تلوح في أفق غزة

كشف مصدران مطلعان، أمس، عن توافق ممثلي الولايات المتحدة وإسرائيل ومصر وقطر، خلال اجتماعهم الثاني في باريس، على إطار جديد ومحدث لصفقة بشأن تبادل أسرى بين إسرائيل، وحركة حماس.



وفي مباحثات ((باريس 1)) أواخر الشهر الماضي تم التوصل إلى الخطوط العريضة لأول وقف ممتد لإطلاق النار في الحرب، وافقت عليه إسرائيل والولايات المتحدة، وردت ((حماس)) باقتراح مقابل رفضته ووصفته بأنه ((خيال)).



وذكرت صحيفة ((جيروزاليم بوست)) الإسرائيلية أن الوفد الإسرائيلي، الذي ضم رئيس ((الموساد)) دافيد بارنيا، ورئيس الشاباك رونين بار، وممثلين عن الجيش الإسرائيلي، عاد إلى إسرائيل، صباح أمس.

وذكر المصدران أن هناك تقدماً في المفاوضات إلى حد ربما يسمح بالانتقال إلى التفاوض حول التفاصيل، مثل عدد وهوية الأسرى، الذين سيتم إطلاق سراحهم في إطار الصفقة.



مصدر مطلع آخر شدد على أن التقدم نحو مفاوضات أكثر تفصيلاً يعتمد على قدرة الوسطاء على إقناع ((حماس)) بالموافقة على الإطار الجديد، الذي تم تحديده في اجتماع باريس الثاني، حسبما تنقل وكالة الأنباء الألمانية عنه.



وسبق أن قال مصدر في ((حماس)): ((إن الخطة المقترحة تنص على وقف القتال ستة أسابيع، وإطلاق سراح ما بين 200 و300 أسير فلسطيني مقابل 35 إلى 40 رهينة تحتجزهم حماس)).



وتنقل فضائية ((روسيا اليوم)) عن موقع ((أكسيوس)) قوله نقلاً عن مصدرين: ((إن الأمريكيين والقطريين والمصريين قدموا إطاراً جديداً أكثر تفصيلاً لصفقة الأسرى إلى المفاوضين الإسرائيليين، خلال اجتماع باريس الثاني الجمعة))، ومن المتوقع الآن أن يتلقى مجلس الحرب الإسرائيلي تحديثاً من فريق التفاوض، ويقرر الخطوات الإضافية، بحسب الصحيفة.



وأفادت المصادر بأن الإطار المحدث يقترح أن تقوم ((حماس)) بإطلاق سراح ما يقارب 40 أسيراً مقابل وقف إطلاق النار لمدة 6 أسابيع، وإطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين لدى إسرائيل.



وصرح مسؤول أمريكي كبير بأنه ((تم إحراز بعض التقدم في محادثات الرهائن في باريس الجمعة، ولكن هناك المزيد من الطرق للتوصل إلى اتفاق)). وأكد مصدر مطلع على المحادثات أن الانتقال إلى مفاوضات تفصيلية لا يزال يعتمد على قيام المفاوضين القطريين والمصريين بإقناع ((حماس)) بالموافقة على الإطار الجديد أيضاً.



قصف مستمر



تأتي المحادثات في وقت تتزايد المخاوف على مصير المدنيين في القطاع، مع تحذير الأمم المتحدة من تزايد خطر المجاعة، وفيما لفتت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ((الأونروا)) السبت، إلى أن سكان غزة ((في خطر شديد بينما العالم يتفرج)).



ولقي عشرات الفلسطينيين حتفهم في قصف وغارات ليلية إسرائيلية في قطاع غزة وفق وزارة الصحة، وشنت القوات الإسرائيلية أكثر من 70 غارة على دير البلح وخان يونس ورفح من بين مواقع أخرى، أسفرت عن مقتل 92 شخصاً على الأقل. وقالت ((حماس)): ((إن قتالاً ضارياً يدور في منطقة حي الزيتون في شمال القطاع)).



وقال الجيش الإسرائيلي إنه ((يكثف العمليات)) في غرب خان يونس باستخدام الدبابات والنيران القريبة المدى والطائرات. وقال بيان عسكري، إن ((الجنود داهموا منزل عنصر كبير في المخابرات العسكرية)) في المنطقة، ودمروا فتحة نفق.



ويتزايد القلق يوماً بعد يوم في رفح، حيث يتكدس ما لا يقل عن 1,4 مليون شخص، فر معظمهم من القتال، في حين يلوح شبح عملية برية واسعة النطاق، يعد لها الجيش الإسرائيلي.

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