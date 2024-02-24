«أصدقاء مرضى التهاب المفاصل» تطلق الماراثون السنوي

أعلنت جمعية أصدقاء مرضى التهاب المفاصل التابعة لإدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، عن استعدادها التام لإطلاق الماراثون السنوي الحادي عشر، اليوم، في تمام الساعة الرابعة مساءً، تحت شعار ((الحركة هي الحياة))، حيث سيشمل العديد من الفعاليات والأنشطة مثل العروضات البحرية كالتجديف والكاياك بالتعاون مع نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، إضافة إلى تخصيص استشارات وفحوصات مجانية للجمهور ومسابقات وجوائز قيمة تصاحبها عروض ترفيهية للأطفال كالرسم على الوجه والكاراتيه والتنس والعديد من الأنشطة التفاعلية المميزة، وذلك ضمن رؤية الجمعية الهادفة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بالأنشطة الصحية والمجتمعية والإنسانية، وتسليط الضوء على مرض التهاب المفاصل، إلى جانب مساندة المرضى الذين يواجهون تحديات يومية، وتوفير الدعم المادي والمعنوي لهم ومساعدتهم على التمتع بأسلوب حياة صحي.

وتم تنظيم الماراثون السنوي بشراكة استراتيجية مع القيادة العامة لشرطة الشارقة ومجلس الشارقة الرياضي ونادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية وهيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة وغرفة تجارة وصناعة الشارقة وبلدية مدينة الشارقة ومدينة الشارقة للإعلام ((شمس)) وبلدية منطقة البطائح والهلال الأحمر الإماراتي وتعاونية الشارقة وشركة فاست لمقاولات البناء.

وتشهد الفعاليات المصاحبة للماراثون تنظيم يوم علمي بمشاركة نخبة من أطباء الروماتيزم والتغذية والمختصين الصحيين والرياضين وينقسم الماراثون السنوي لخمس مراحل حسب أعمار المشاركين وقدراتهم البدنية، وسيتم في ختام الماراثون تكريم الفائزين في مختلف مراحل السباق، بالإضافة إلى تقديم مكافآت مالية للمراكز الأولى.

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