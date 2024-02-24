Sunday, 25 February 2024 03:50 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


«طرق دبي» تنال شهادة «الآيزو» في الاستدامة المالية

2/24/2024 7:17:15 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

حصلت هيئة الطرق والمواصلات في دبي على شهادة ((الآيزو)) في مجال ((الاستدامة المالية))، لتكون بذلك الأولى على مستوى الشرق الأوسط.

ومنح المعهد البريطاني للمعايير ((BSI)) الشهادة للهيئة، التي تمكنت بدورها من تحقيق الشروط كافة، التي تضمنت تنفيذ ورشة تدريبية داخلية من قبل الشركة لفريق الإدارة المالية في الهيئة لفهم متطلبات المعيار وكيفية تطوير نظام العمل في الإدارة، وقيام فريق الإدارة بتحويل تعلمهم إلى ممارسة وتنفيذ متطلبات نظام العمل.

وقال أحمد علي الكعبي مدير تنفيذي الإدارة المالية في هيئة الطرق والمواصلات: ((تتناسب جهود الهيئة في مجال الاستدامة المالية والتي تتمثل في امتلاكها إطاراً قوياً للإدارة المالية متوافق مع الخطة الاستراتيجية، وتأسيس نظام الإدارة الشامل لضمان التخطيط السليم والتنفيذ والرصد والإبلاغ ودعم كل ذلك بمبادرات وبرامج متنوعة من خلال الإطار العام، الذي يعتمد على نموذج التحسين المستمر والحوكمة لضمان نجاحها)).

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN24022024000110011019ID1107894846

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث