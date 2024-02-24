«طرق دبي» تنال شهادة «الآيزو» في الاستدامة المالية

حصلت هيئة الطرق والمواصلات في دبي على شهادة ((الآيزو)) في مجال ((الاستدامة المالية))، لتكون بذلك الأولى على مستوى الشرق الأوسط.

ومنح المعهد البريطاني للمعايير ((BSI)) الشهادة للهيئة، التي تمكنت بدورها من تحقيق الشروط كافة، التي تضمنت تنفيذ ورشة تدريبية داخلية من قبل الشركة لفريق الإدارة المالية في الهيئة لفهم متطلبات المعيار وكيفية تطوير نظام العمل في الإدارة، وقيام فريق الإدارة بتحويل تعلمهم إلى ممارسة وتنفيذ متطلبات نظام العمل.

وقال أحمد علي الكعبي مدير تنفيذي الإدارة المالية في هيئة الطرق والمواصلات: ((تتناسب جهود الهيئة في مجال الاستدامة المالية والتي تتمثل في امتلاكها إطاراً قوياً للإدارة المالية متوافق مع الخطة الاستراتيجية، وتأسيس نظام الإدارة الشامل لضمان التخطيط السليم والتنفيذ والرصد والإبلاغ ودعم كل ذلك بمبادرات وبرامج متنوعة من خلال الإطار العام، الذي يعتمد على نموذج التحسين المستمر والحوكمة لضمان نجاحها)).

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز