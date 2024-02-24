تكريم موظفي منفذ حتا لحصوله على تصنيف 6 نجوم

كرّم الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي فريق عمل منفذ حتا الحدودي بمناسبة حصوله على تصنيف 6 نجوم، مستشهداً خلال التكريم بمقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، حيث قال سموه: ((إنه تكريم مستحق لفريق مخلص لدولته، متفانٍ في خدمة البشر))، مؤكداً ضرورة الاقتداء بمقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والإخلاص لدولة الإمارات والتفاني في سبيل إسعاد المتعاملين.

وأشار الفريق محمد المري إلى أن منفذ حتا البري يعتبر من أهم المنافذ التي تربط دولة الإمارات بالدول المجاورة، وأن تكريم المنفذ بتصنيف الـ6 نجوم وفقاً لنظام النجوم العالمي، يفتح صفحة جديدة من التحديات أمام موظفيه، لأن المقبل سيأتي بمسؤوليات أكبر وسيكون الضوء مسلطاً عليهم. واصفاً حتا بالجميلة والتي لا تستحق ولا يليق بها إلا العمل المخلص والمتفاني.

وأكد مدير عام إقامة دبي خلال كلمته على ضرورة تبني كافة الجهات الحكومية وجهات القطاع الخاص العاملة في حتا مشروعاً مشتركاً لكي تكون مدينة الـ6 نجوم وأكثر، بحيث تسعى لأن تقدم حتا خدمات حكومية وخاصة ومرافق ومحلات تجارية تقدم تجربة مميزة لزوارها والمقيمين فيها، وتتكامل جهود تلك القطاعات المختلفة لكي تكون خدمات وجهود تلك الجهات والمرافق والمحلات بمستوى 6 نجوم وأكثر.

ويأتي حفل التكريم كجزء من جهود إقامة دبي الرامية إلى تقدير الكفاءات والعناصر البشرية وفي إطار تعزيز جودة حياة الموظفين إلى جانب تعزيز التعاون بين مختلف الهيئات والمؤسسات والجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة في خدمة المجتمع وتحقيق أعلى معايير الجودة والكفاءة في الخدمات المقدمة، وبما يرسخ ثقافة العمل التشاركي المتكامل.

وشهد حفل التكريم أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي واللواء عبيد بن مهير نائب مدير عام إقامة دبي.

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