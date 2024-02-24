شرطة دبي توعي سائقي دراجات توصيل الطلبات

نظمت الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، يوماً توعوياً وترفيهياً لسائقي دراجات توصيل الطلبات في ((دانوب سبورتس وورد)) بدبي، بهدف توعية السائقين للالتزام بقواعد السير والمرور، وعدم ارتكاب المخالفات المرورية، وتحفيزهم في ذات الوقت، الأمر الذي يسهم في دعم الخطة الاستراتيجية لشرطة دبي، المتمثلة في تقليل حوادث الوفيات.

وأكد اللواء سيف مهير المزروعي مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، أن قطاع توصيل الطلبات يعتبر أحد القطاعات اللوجستية المهمة ذات طبيعة عمل خاصة، تتطلب الاستعداد والجاهزية على مدار الساعة، تلبية لاحتياجات مختلف شرائح المتعاملين.

منوهاً باهتمام شرطة دبي بنشر ثقافة السلامة المرورية، والتعريف باللوائح والقوانين المرورية التي يجب اتباعها على الطريق، واشتراطات السلامة لقيادة الدراجة النارية، وتجنب الحوادث المرورية ونتائجها الوخيمة، منوهاً بضرورة توعية وتثقيف السائقين على الالتزام بقواعد السير والمرور، ورفع مستوى الالتزام المروري لديهم، ومؤكداً أن عدم الالتزام بالقوانين واللوائح المرورية، وقيادة أيّة مركبة لا تتوافر فيها شروط وإجراءات السلامة المرورية .

وفي هذا الصدد، نظمت إدارة التثقيف المروري بالإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، يوماً توعوياً وترفيهياً لسائقي دراجات توصيل الطلبات، في كل من شركة طلبات وكريم وديلفرو ونون وانستاشوب، في دانوب سبورتس وورد بدبي .

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