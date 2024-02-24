«توجيهية» المؤتمر البرلماني لمنظمة التجارة العالمية تنعقد في أبوظبي

عقدت اللجنة التوجيهية للمؤتمر البرلماني لمنظمة التجارة العالمية جلستها الـ ((53)) في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، بحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، رئيس المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية.

ورحب معالي الزيودي بأعضاء اللجنة التوجيهية، مؤكدا أهمية دور المؤسسات البرلمانية وفق اختصاصها التشريعي الداعمة لعمل الحكومات، في تنفيذ قرارات المؤتمر الوزاري، والدفع بعلاقات التعاون والشراكات والاتفاقيات التجارية الدولية إلى آفاق أرحب بما يصب في صالح شعوب العالم.

وثمن المشاركون في الاجتماع جهود دولة الإمارات في استضافة المؤتمر والدعم الذي تقدمه على مستوى العالم لتعزيز الشراكات العالمية التجارية. وحضر الجلسة الدكتورة نجوزي أوكونجو إيويالا، المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، وجياني إنفانتينو هو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وبمشاركة خبراء ومسؤولين يمثلون 166 دولة.

((الفيفا))

وخصصت اللجنة المنظمة جلسة مهمة تناولت الجهود التعاونية، التي تبذلها منظمة التجارة العالمية والاتحاد الدولي لكرة القدم ((الفيفا))، بهدف تحويل صناعات القطن والنسيج في البلدان الأفريقية الأقل نمواً، من خلال شراكة تاريخية بين منظمة التجارة العالمية والفيفا، مع التركيز على تمكين أقل البلدان نمواً من خلال صناعة القطن.

وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية– في كلمته خلال الجلسة- أن سوق الملابس سوف تكون قيمتها أكثر من 114 مليار دولار بحلول عام 2028، وأوضح أن الاتحاد الدولي لكرة القدم ((فيفا)) ومنظمة التجارة العالمية بمثابة كيان مشترك، والشراكة بينهما بمثابة تذكير بدور التجارة في قيادة اقتصاد شامل ومستدام، وتذكير بأهمية التعاون لتحقيق ذلك وخاصة للبلدان النامية.

وأضاف أن الصناعات المرتبطة بالقطن والغزل والنسيج تعتبر صناعة أساسية تدعم اقتصادات الدول النامية، وتوفر فرص العمل للعديد من سكانها. وأشار إلى أن صناعات القطن مرتبطة بالعديد من المشروعات الصغيرة والعائلية والشركات، من الحقول إلى المصانع، ولها دور رئيسي في التمكين الاجتماعي والاقتصادي، وأكد أن الاتحاد الدولي لكرة القدم داعم لهذه الجهود، وداعم للصناعات المرتبطة بالقطن وخاصة في غرب أفريقيا، ودفعها للمشاركة في السلع الرياضية المزدهرة.

وتناولت المناقشات تعزيز الإمكانات الاقتصادية للقطن المستدام في غرب أفريقيا، وتعزيز التمكين الاجتماعي والاقتصادي، وخاصة للنساء والشباب وربط سلاسل قيمة الرياضة والملابس للوصول إلى الأسواق، وخلق فرص العمل.

كما تناولت المناقشات تسليط الضوء على الجهود المشتركة، التي تبذلها منظمة التجارة العالمية والفيفا، وأعضاء آخرون في اللجنة التوجيهية (منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، ومركز التجارة الدولية والبنك الأفريقي للاستيراد والتصدير، ومبادرة قطن أفضل واللجنة الدولية لمكافحة الفساد)، ولا سيما فيما يتعلق بتعزيز تجهيز القطن في أفريقيا، وتسليط الضوء على برنامج FIFA لكرة القدم للمدارس، ودفع الجهود نحو تعزيز فرص الاستثمار في سلاسل قيمة القطن القارية الأفريقية.

الدول العربية

وشهدت الجلسات تنظيم مائدة مستديرة، تتناول وجهات النظر العربية حول الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية والنظام التجاري المتعدد الأطراف، وتناولت المناقشات استعراض دراسة تتضمن تفاصيل تجارب الانضمام وما بعد الانضمام كدليل للدول العربية، التي تعمل على إحياء مفاوضات الانضمام،

وأكد جمعة الكيت، الوكيل المساعد لشؤون التجارة الدولية بوزارة الاقتصاد– في كلمته الافتتاحية- أن عدد أعضاء الجامعة العربية 22 عضواً، ومع ذلك فإن 13 دولة فقط هي أعضاء في منظمة التجارة العالمية، مشيراً إلى أن 8 دول تسعى للانضمام منذ فترة، وهناك مجال أكبر لتسريع العملية، ووجه الشكر إلى الحكومة الصينية على استضافة المائدة المستديرة الثانية عشرة بشأن الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية ومواصلة الجهود، لمناقشة دمج الأعضاء الجدد في النظام التجاري المتعدد الأطراف وخاصة بالنسبة للدول العربية.

توسيع عضوية

وأكد جمعة الكيت- لـ((البيان))- أن توسيع عضوية منظمة التجارة العالمية يعني أن المزيد من دول العالم تخضع لنفس قواعد التجارة، وهذا يعني المزيد من الفرص لنا جميعاً، وقال: ((تشارك الإمارات جميع الحاضرين في الاحتفال بانضمام عضوين جديدين إلى منظمة التجارة العالمية، ومع اجتماع المائدة المستديرة، نأمل أن تتمكن من تحفيز الدعم والزخم للدول العربية الأخرى للانضمام)).

وقال: ((علينا أن نستمع إلى الاحتياجات التنموية المختلفة ومراحل كل بلد- وتقديم نهج مرن، بما في ذلك الفترات الانتقالية)) وأضاف: ((إن بناء القدرات والمساعدة الفنية سيضمنان الأفضل في التعامل مع منظمة التجارة العالمية)).

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