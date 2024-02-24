نهيان بن مبارك يحضر أفراح الظاهري والفلاحي

حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، مساء أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه حمد سعيد بن راشد بن تريس الظاهري، بمناسبة زفاف نجله سعيد، على كريمة سعيد محسن حمد الفلاحي.

كما حضر الحفل الذي أقيم في قاعة الوثبة للأفراح، عدد من وجهاء القبائل وكبار المسؤولين، وجمع من المدعوين والأهل والأصدقاء.

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