نهيان بن مبارك يحضر أفراح الظاهري والفلاحي

(MENAFN
- Al-Bayan)
حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، مساء أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه حمد سعيد بن راشد بن تريس الظاهري، بمناسبة زفاف نجله سعيد، على كريمة سعيد محسن حمد الفلاحي.
كما حضر الحفل الذي أقيم في قاعة الوثبة للأفراح، عدد من وجهاء القبائل وكبار المسؤولين، وجمع من المدعوين والأهل والأصدقاء.
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