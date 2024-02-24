134 ألف زائر لمهرجان «بين الغاف» في حديقة مشرف

اختتم مهرجان ((بين الغاف))، الذي أقيم برعاية صندوق الفرجان، ونظمته مؤسسة فرجان دبي، بالتعاون مع بلدية دبي، ومؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر (أوقاف دبي)، فعالياته، التي استمرت خلال الفترة من 8 إلى 22 فبراير الجاري، في حديقة وغابات مشرف الوطنية في دبي.

وشهد المهرجان حضوراً جماهيرياً تجاوز 134 ألف زائر، إذ استحوذت فعالياته على اهتمام الزوار من مختلف الفئات العمرية، والذين جاؤوا للاستمتاع بالفعاليات والأنشطة المتنوعة، التي تجمع بين الفنون الشعبية والموسيقى والرسم والتصوير والألعاب الشعبية، وتحديات الطبخ، إلى جانب المشاريع المنزلية، التي تجمع بين أصالة الماضي وجمال الحاضر، وتشكيلة واسعة من المطاعم والمقاهي، التي تلبي كافة الأذواق.

ماضِ وحاضر

وقالت علياء الشملان، مؤسس ومدير عام ((فرجان دبي)): ((تؤكد الزيادة الكبيرة في عدد حضور مهرجان ((بين الغاف)) لعام 2024، والذي تجاوز الـ134 ألف زائر، بالمقارنة مع أكثر من 25 ألف زائر لنسخة 2023 النجاح الكبير، الذي حققه المهرجان، الأمر الذي يؤكد حرص أبناء فرجان دبي على المشاركة في الفعاليات التي تربط بين الماضي والحاضر)).

وأضافت: ((شهدت النسخة الثانية من المهرجان تنوعاً في الفعاليات، التي تلبي أذواق كافة أفراد الأسرة، ما أسهم في تحقيق أهداف المهرجان الساعي إلى تعزيز الترابط وتنمية مواهب أبناء الفرجان المختلفة في دبي، وصقل مواهب الأطفال والشباب، حيث شهدت النسخة الثانية من المهرجان مشاركة أكثر من 150 موهبة مختلفة)).

أفكار مبتكرة

من جهته، أكد راشد الهاجري، مدير مشروع ((صندوق الفرجان))، أن النسخة الثانية من المهرجان نجحت في تعزيز نهج ريادة الأعمال بين أبناء فرجان دبي، عبر أكثر من 45 مشروعاً منزلياً ومطعماً ومقهى، حيث استعرض المهرجان مشاريع تتبنى أفكاراً مبتكرة، لاقت تفاعلاً وإقبالاً من الحضور، الذين حرصوا على التعرف على هذه المنتجات واقتنائها، مشيراً إلى أن هذا الأمر يسهم في تحقيق أجندة صندوق الفرجان، راعي المهرجان، والهادفة إلى تمويل المشاريع الاجتماعية في الأحياء والفرجان السكنية، وبما ينعكس على تعزيز جودة حياة المواطنين، وتمكينهم اقتصادياً واجتماعياً.

وأكد أن ((صندوق الفرجان)) سيواصل تطوير آليات العمل، وتشجيع أبناء فرجان دبي على طرح المقترحات والأفكار المبتكرة، والمبادرات الهادفة إلى ترسيخ التلاحم المجتمعي بين أفراد أحياء وفرجان دبي.

مشاريع منزلية

وحظيت المشاريع المنزلية، التي شاركت في مهرجان ((بين الغاف))، بإقبال واسع من زوار المهرجان، الذين فتح لهم الباب واسعاً، للانطلاق نحو المنافسة في عالم ريادة الأعمال، من خلال الفرص الكبيرة، التي وفرها المهرجان، الذي يعتبر نافذة مهمة، روجت لمنتجات وإبداعات هذه المشاريع، الأمر الذي سيساعدها على شق طريقها سريعاً نحو الأسواق المحلية.

وقدم مهرجان ((بين الغاف)) عدداً من الامتيازات لأصحاب المشاريع المنزلية، منها توفير كافة التسهيلات اللوجستية، التي يحتاجها أصحاب المشاريع، وتخصيص أكشاك بسعر رمزي لعرض منتجاتهم خلال أيام الحدث.

وشهدت منطقة أصحاب المشاريع مشاركة أكثر من 20 مشروعاً منزلياً، حيث استقطبت هذه المشاريع الجمهور، الذي جاء لاقتناء منتجات الصناعات اليدوية والحرف والفنون، لاسيما التقليدية منها، التي كان يمتهنها الآباء والأجداد بكل ما تمثله من إبداع إنساني، وتراث عريق لأبناء الوطن، إذ يعتبر المهرجان فرصة جيدة لأصحاب المشاريع المنزلية والناشئة، لتعزيز مبيعاتهم والوصول إلى جمهور أوسع، كما يعتبر المهرجان بيئة مثالية لازدهار هذه المشاريع، والاستفادة من الأعداد الكبيرة، التي تزور المهرجان.

وحرص المتطوعون في المهرجان، والذين بلغ عددهم 150 متطوعاً على تعريف الجمهور بفعاليات المهرجان، ونشر مفاهيم الاستدامة، والحفاظ على البيئة.

تراث أصيل

وشهدت منطقة الرسم الحي لفناني ((الفرجان))، إقبالاً من زوار المهرجان من كافة الأعمار، والذين وجدوا في الفعالية فرصة لإشباع فضولهم الفني والبصري، والتعرف عن قرب إلى الآلية، التي يتحول عبرها الخيال إلى عمل فني، وتحول المواد الخام من قماش وألوان إلى لوحة مليئة بالمفردات الفنية القابلة للقراءة، كما حرص عدد من الزوار على مشاركة الفنانين إنجاز أعمالهم الفنية.

وتنوعت الأعمال الفنية، التي قدمها فنانو ((الفرجان)) بين لوحات تستلهم جمال مفردات التراث الإماراتي الأصيل، وبين لوحات لصور بورتريه، تمثل قيادات الدولة، حيث أظهر الفنانون المشاركون حرفية ومهارة عالية في تقديم لوحات فريدة ومبتكرة، أظهرت إبداعاتهم ومهاراتهم.

والتف زوار المهرجان حول المسرح الرئيسي للمهرجان، الذي شهد عدداً من الفعاليات، التي قدمها مواهب من فرجان دبي في الغناء والموسيقى، حيث قدم المشاركون إيقاعات ومعزوفات موسيقية، عكست الموروث الشعبي لدولة الإمارات، وحصدت هذه الفعاليات تجاوب الجمهور.

وتفاعل زوار المهرجان وخاصة الأطفال مع العروض، التي حفل بها المهرجان، والتي رسمت ملامح البهجة والسعادة على أوجه الزائرين.

عروض شعبية

واستحوذت العروض الشعبية الإماراتية على اهتمام وتفاعل الجمهور، الذي جذبته الفرق الشعبية الإماراتية، التي تقدم عروضها ورقصاتها الشهيرة وسط أجواء احتفالية مليئة بالبهجة، ومعايشة مظاهر تجسد ماضي الآباء والأجداد، حيث كان لفرق العيالة والحربية والرزفة بعروضها الشيقة حضور كبير، وحصد تفاعل الجمهور، الذي أخذ في محاكاة رقصات الفرق، وترديد القصائد التي تعكس الحياة قديماً.

واكتظت منطقة الأطفال الترفيهية بالزوار للاستمتاع والمشاركة في الأجواء الاحتفالية المختلفة وتجربة الألعاب المتنوعة، التي تناسب كافة الفئات العمرية، بالإضافة إلى العروض الفنية والمسابقات التراثية، التي استهدفت تعزيز الانتماء والولاء للوطن، وتنمية المهارات الشخصية لدى الأطفال.

واستقطب قسم ركوب الخيل الأطفال وأسرهم، حيث بات مربط الخيل مقصداً لهم، ومحطة للفرجة، والوقوف والتجربة، إذ أتاحت اللجنة المنظمة للمهرجان للأطفال تجربة ركوب الخيل، وتعلم كيفية التعامل معها، بهدف تحسين لياقتهم البدنية، وتعزيز ثقتهم بالنفس وتدريبهم على تحمل المسؤولية.

واستحوذت حديقة الحيوانات الصغيرة على اهتمام الجمهور، حيث سعى المهرجان إلى تعريف الجمهور بالحيوانات، وطرق الحفاظ عليها والتعامل معها، وتحقيق حالة من التواصل بين الجمهور والحياة البرية، بما تضمه من كائنات متنوعة.

تنمية قدرات

واحتضن مهرجان ((بين الغاف))، العديد من المسابقات والألعاب الشعبية الإماراتية، التي تستهوي الكبار والصغار بصفة خاصة، حيث تعمل هذه المسابقات على تنمية قدراتهم الذهنية والحركية، وإكسابهم روح التعاون والألفة، وزيادة اللياقة البدنية.

وشهدت الورش الموجهة للأطفال، التي لم تخلُ من أجواء المغامرة والمنافسة، مشاركة جيدة من قبل الصغار، حيث يسعى المهرجان إلى تنمية مواهب وقدرات الأطفال، عبر مجموعة من الإرشادات العملية، التي تتراوح تخصصاتها ما بين الورش الفنية، والطبخ، والرياضة والموسيقى، والتكنولوجيا، إلى جانب الورش الحرفية، حيث تعتبر هذه الورش فرصة جيدة لقضاء وقت ممتع، يجمع ما بين اللعب واكتساب المهارات، التي تنمي مواهبهم وهواياتهم المختلفة.

وقدم مهرجان ((بين الغاف)) في نسخته الثانية، حلولاً بديلة للأسر الراغبة في جلسة لا تخلو من الخصوصية، حيث جُهزت جلسات عائلية داخل أرض المهرجان للاستمتاع بمشاهدة فعالياته، إذ تتخذ العائلات من هذه الجلسات موقعاً لراحتها وتناول القهوة، وبعض الأكلات الشعبية، الأمر الذي يسهم في تمكين أسر أكثر ترابطاً.

وشهدت المسابقات، التي حفل بها مهرجان ((بين الغاف))، مشاركة واسعة من كافة فئات الجمهور، بداية من مسابقة تحدي الطبخ مع عبد الله إسماعيل، وعبير اللوز، مروراً بمسابقة التصوير مع علا اللوز لأجمل صورة فنية في المهرجان، وانتهاء بالمسابقات اليومية للجمهور، والمقدمة من قبل علياء بوجسيم، وفريق بصمة زايد التطوعي.

كما لاقت فقرة الفنان الإماراتي خالد محمد إقبالاً من الجمهور الباحث عن توليفة متنوعة من الأغاني، التي تتميز بالألحان التراثية والكلمات الشعبية الإماراتية، التي تطرب المستمعين.

تفاعل كبير

وشهدت منصة طلب الأغاني، التي تعيد جمهور المهرجان إلى زمن شرائط الكاسيت الغنائية التقليدية، تفاعلاً من الجمهور الحريص على الاستمتاع بتراث الغناء الإماراتي والخليجي القديم، الذي تعود إصداراته إلى ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، حيث تأخذ المنصة الحضور وأصحاب الذوق الغنائي الطربي القديم في رحلة على جناح الأصالة، لتستحضر كنوز نخبة من أبرز عمالقة الفن الإماراتي والخليجي.

وحظيت منطقة المطاعم والمقاهي بإقبال من جمهور المهرجان الراغب في تذوق نكهات من المطبخ الشعبي الإماراتي، حيث اكتظت طاولات المطاعم والمقاهي، والتي جرى تصميمها بأريحية بالزوار الراغبين في الاستمتاع بأشهى الأطباق المحلية.

وقدمت المنطقة قائمة منتقاة من المأكولات، واستقبلت هذه المساحة الإبداعية عشاق الطعام، للاستمتاع بجولة بين مطاعمها لتذوق تشكيلة واسعة من المأكولات الشهية، حيث شارك في المهرجان أكثر من 25 مطعماً ومقهى، وفرت أشهى المأكولات والمشروبات المحلية، ضمن مساحات عصرية ومريحة للجلوس، ما يعزز من أجواء المتعة والاسترخاء.

وقدم مهرجان ((بين الغاف)) في نسخته الثانية للحضور فرصة الاستمتاع بمجموعة واسعة من خيارات المشروبات في منطقة المطاعم والمقاهي، إلى جانب تجربة تناول الطعام والمشروبات في بيئة حيوية فريدة من نوعها، توفر للزوار خيارات كثيرة طوال فترة المهرجان.

شخصيات متفردة

وتوافد زوار مهرجان ((بين الغاف)) على معرض المواهب، الذي استعرض صوراً وإنجازات شخصيات متفردة في مختلف المجالات من أبناء ((فرجان دبي))، حيث استهدف المعرض تحفيز وتشجيع أنباء الأحياء على مواصلة الإبداع، ومساعدتهم على اكتشاف قدرات الأبناء، وتعزيز الوعي الأسري بأهمية إظهار التقدير للأبناء، ودور ذلك في بناء شخصيات تحظى بالثقة بالنفس.

يذكر أن مهرجان ((بين الغاف)) يلبي مستهدفات ((أجندة دبي الاجتماعية 33))، الساعية إلى تحقيق الأسر الأسعد والأكثر ترابطاً، وضمان الاستقرار الأسري والاجتماعي للإماراتيين، وتمكين المنظومة الاجتماعية الأكثر فعالية واستباقية في الرعاية والتمكين، عبر مجموعة متنوعة من الأنشطة، التي تستهدف رفاه وسعادة المواطنين داخل ((فرجان دبي)).

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