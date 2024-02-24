«مهرجان حتا الزراعي» يحتضن منتجات ومحاصيل 25 مزرعة وعزبة

شهد ((مهرجان حتا الزراعي))، في نسخته الأولى التي انطلقت أول من أمس، ويستمر حتى 27 فبراير الجاري، إقبالاً كبيراً من الزوار الذين توافدوا من مختلف الأعمار للاستمتاع بأجواء البهجة والمتعة التي رسمتها فعاليات المهرجان، كما تعرض أكثر من 25 مزرعة وعزبة محاصيلها المتنوعة ومنتجاتها الحيوانية إلى جانب مجموعة متنوعة من الفعاليات الترفيهية والتعليمية.

احتفاء بالتراث

وقال مانع الكعبي رئيس مجلس تجار حتا إن المهرجان يأتي ضمن مبادرات اللجنة العليا للإشراف على تطوير منطقة حتا، الداعمة لتعزيز الجانبين الاقتصادي والسياحي لحتا، ومساندة التجّار وأصحاب المشاريع الصغيرة، والاحتفاء بالتراث الغني والإنتاج الزراعي الذي تشتهر به بيئة حتا الجبلية، لافتاً إلى أن المهرجان يشكل فرصة لأهالي المنطقة لتسويق منتجاتهم ومحاصيلهم من خلال بناء شراكات مع منافذ البيع المختلفة في الدولة، ويحفزهم للمحافظة على مهنة الآباء والأجداد الذين كانت حرفتهم ومهنتهم الأساسية زراعة المحاصيل وتربية الماشية.

وأضاف أن منطقة حتا تضم قرابة 223 مزرعة تنتج أكثر من 25 محصولاً متنوعاً من الفواكه والخضروات، ويسعى ملاك المزارع لزراعة محاصيل جديدة من خلال تبني أساليب زراعية مستدامة وذكية تحافظ على البيئة والموارد.

وتابع: كما توجد أكثر من 200 عزبة مخصصة لتربية الثروة الحيوانية وإكثارها تضم سلالات مختلفة ونادرة، ينتج ملاكها أصنافاً من الأجبان والألبان والسمن الحيواني والبيض وغيرها.

ويحتضن المهرجان برنامجاً ديناميكياً من ورش العمل والجلسات الحوارية للمزارع المحلية، بهدف دعم القطاع الزراعي في دبي.

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