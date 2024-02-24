10 ملايين دولار منحة إماراتية لدعم صناديق منظمة التجارة العالمية

أعلن سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية عن تقديم دولة الإمارات منحة بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي، لدعم صناديق منظمة التجارة العالمية، التي تستضيف العاصمة أبوظبي مؤتمرها الوزاري الثالث عشر، خلال الفترة من 26 وحتى 29 فبراير الجاري.

وقال سموه: ((إن المنحة التي ستقدمها دولة الإمارات سيتم تخصيصها لكل من صندوق تمويل اتفاقية دعم مصايد الأسماك، والإطار المتكامل المعزز لدعم أقل البلدان نمواً، بالإضافة إلى صندوق دعم المرأة في مجال التصدير، الذي سيتم إطلاقه خلال المؤتمر الوزاري الثالث عشر للمنظمة في أبوظبي)).

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بجميع الوفود رفيعة المستوى المشاركة في المؤتمر الوزاري للمنظمة، والذين يجتمعون لإجراء مفاوضات حاسمة حول قضايا تجارية رئيسية، وبحث آليات تحسين قواعد النظام التجاري العالمي.

وقال سموه: ((إن هذا الحدث يعد مناسبة فريدة للمشاركين من جميع أنحاء العالم للتعاون، ومناقشة قضايا التجارة العالمية وتحدياتها)).

وقدم سموه التهنئة إلى كل من جمهورية جزر القمر الشقيقة، وجمهورية تيمور الشرقية الصديقة لاقتراب استكمال انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية والإعلان المرتقب لذلك رسمياً خلال المؤتمر، الذي تستضيفه الإمارات، معرباً عن أمله بأن تتمكن المزيد من الدول من الانضمام للمنظمة، والاستفادة من النظام التجاري متعدد الأطراف.

جسور

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات رسخت جسوراً جديدة عبر سلسلة من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، التي أبرمتها مع العديد من الدول حول العالم. ودعا سموه الجميع للعمل على حشد التوافق الدولي لتحسين النظام التجاري العالمي، وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

وأعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عن تمنياته لأعضاء منظمة التجارة العالمية بمؤتمر وزاري ناجح، يحقق طموحات شعوب العالم نحو مستقبل أكثر إشراقاً.

يشار إلى أن الصناديق التي ستقدم لها دولة الإمارات المنحة تعد من بين الأكثر أهمية ضمن صناديق منظمة التجارة العالمية الهادفة إلى تحقيق الاستفادة القصوى من التجارة العالمية في دعم أهداف التنمية المستدامة والشاملة، وخصوصاً في البلدان المصنفة ضمن الدول النامية أو الأقل نمو.

ويعتبر ((الإطار المتكامل المعزز لدعم أقل البلدان نمواً)) الشراكة متعددة الأطراف الوحيدة المخصصة بشكل حصري لمساعدة البلدان الأقل نمواً في استخدامها للتجارة كمحرك للنمو والتنمية المستدامة، والحد من الفقر عبر العمل بشكل وثيق مع الحكومات والمنظمات الإنمائية والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية.

مساعدة

أما صندوق تمويل اتفاقية دعم مصايد الأسماك فقد أصبح جاهزاً للعمل بداية من 8 نوفمبر 2022، ويستهدف تقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات من أجل تنفيذ الضوابط المنصوص عليها في اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن دعم مصايد الأسماك، التي اعتمدها المؤتمر الوزاري الثاني عشر للمنظمة.

وبالنسبة لصندوق دعم المرأة في مجال التصدير فهو مبادرة مشتركة أطلقتها منظمة التجارة العالمية ومركز التجارة الدولية (ITC)، بهدف تسهيل وتشجيع عمل النساء المسؤولات عن مشاريع التصدير، بقيمة 50 مليون دولار أمريكي مخصصة لتمكين رائدات الأعمال اقتصادياً، من خلال الاستفادة من الإمكانات الرقمية، لمساعدتهن على الوصول إلى سلاسل القيمة العالمية، وسيتم إطلاق هذا الصندوق، واسمه الرسمي ((النساء المصدرات في صندوق الاقتصاد الرقمي))، خلال المؤتمر الوزاري الثالث عشر للمنظمة في أبوظبي.

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